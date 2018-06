Proiectul mega-moscheei din Bucuresti s-a stins in liniste deplina, la trei ani de la uriasul scandal declansat de Ponta

inceteaza daca Secretariatul de Stat pentru Culte constata ca, in termen de 36 de luni de la incheierea protocolului prevazut la art. 3 alin. (1), nu a fost finalizat complexul de cladiri

Motivul? Articolul 4 din HG 372/2015, publicata in Monitorul Oficial 375 din 29 mai 2015 prevedea explicit ca: "".Dupa expirarea celor 36 de luni mentionate in hotarare,a solicitat Secretariatului de Stat pentru Culte sa spuna care este situatia actuala a imobilului-teren din HG 372/2015 si ce urmeaza.Iata raspunsul integral primit la redactie:".Modul in care a fost adoptata hotararea de guvern a generat numeroase semne de intrebare, Rovana Plumb, ministru la acea vreme, dezvaluind ca subiectul nu fusese discutat in vreo sedinta a Executivului.Mai mult, la scurt timp, premierul Victor Ponta s-a operat in Turcia, la o clinica privata a familiei presedintelui turc Recep Erdogan, desi putea la fel de bine sa se opereze in tara. Si tot in Turcia a aparut public pentru prima oara informatia legata de construirea mega-moscheei la Bucuresti.Potrivit hotararii de guvern, terenul situat langa Centrul Expozitional Romexpo si estimat la 4 milioane de euro era oferit pe o perioada de 49 de ani si pe el urma sa se ridice o moschee de mari dimensiuni, cu o capacitate de 2.000 de persoane. Fondurile pentru constructie urmau sa fie asigurate de catre statul turc.Decizia, luata pe ascuns si in contextul in care Europa se confrunta cu probleme serioase generate sau alimentate de valurile de migranti, a starnit reactii virulente: atacuri politice, amenintari cu scenarii teroriste, marsuri xenofobe, proteste inedite.Iata cateva reactii:: "Este absolut inadmisibil ca o tara care sute de ani a luptat impotriva instalarii unor elemente religioase musulmane sa fie cea care sa devina un centru de raspandire a islamului. E absolut de neconceput".: "Lumea musulmana trece, la ora actuala, printr-o perioada de confuzie si diviziune. A ajuns sa fie - prin abuz, dar nu fara argumente ajutatoare - asimilata cu ideea de 'terorism'. Un invatat roman de etnie tatara, dl. Tasin Gemil, fost ambasador al nostru in Azerbaidjan si Turkmenistan, atrage atentia ca 'mii de tineri din fostul bloc comunist au devenit jihadisti'. Pe un asemenea fundal, nu e cazul sa luam decizii aventuroase, facil cordiale, daca nu direct ipocrite".: "Avem un premier care sta pitit pe la Istanbul. Schiop, dar a luat decizia cu moscheea, ceea ce ne face sa ne gandim ca a fost operat la cap, nu la picior. E o poveste, daca n-ar fi tragica, ar fi comica. (...) Astfel de decizii sunt nesabuite, daca nu chiar antinationale. Avem o minoritate de 60-70.000 de musulmani, avem moschei la Constanta, dar sa faci cea mai mare moschee din Europa si sa aduci 600.000 de studenti musulmani (...) . Nu exista risc mai mare decat sa aduci studenti musulmani in tara".In realitate, subiectul era foarte vechi, fiind lansat in 2004, de premierul de atunci, Adrian Nastase, care il abordase cu acelasi Recep Erdogan, pe atunci premier.La finalul anului 2015, una dintre cele mai mari moschei din Europa a fost totusi inaugurata, dar nu in Romania ci la Moscova, in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Recep Erdogan , in conditiile in care, potrivit statisticilor, Islamul este cea de-a doua religie din Rusia, unde traiesc in prezent 23 de milioane de musulmani.