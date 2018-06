Psihologii au facut portretul robot al lui Dumnezeu

Ziare.

com

O echipa de psihologi de la Universitatea din Carolina de Nord (Statele Unite ale Americii) cred ca au descoperit raspunsul la o intrebare ce preocupa de vreo doua mii de ani lumea crestina sau, cel putin, pe anumiti crestini care vor intai sa vada, inainte sa creada.Psihologii cred ca si-au dat seama de felul in care arata Dumnezeu, iar raspunsul nu a fost niciodata complicat: arata in functie de modul in care si-l imagineaza oamenii.Inca din vremurile cand crestinismul a inceput sa prinda radacini in constiinta oamenilor, cu precadere la sfarsitul Antichitatii si trecerea spre Epoca Medievala, Dumnezeu a fost mereu reprezentat in icoane ca un barbat batran, dar viguros, ferm, cu atitudine grava si care impune obedienta.Totii marii pictori ai istoriei, de la Michelangelo la Monty Python, l-au reprezentat astfel pe Atotputernicul.Totusi, nimeni n-a fost si nu este nici acum convins ca Dumnezeu ar arata intr-adevar astfel, insa fiecare dintre noi a incercat macar o data sa-si creeze in minte o imagine a Sa.Psihologii despre care vorbim au luat ca esantion 511 americani: 330 de barbati, 181 de femei, dintre care 26% din ei sunt persoane de culoare si 74% caucazieni. Un grup destul de pestrit, asadar.Li s-au aratat mai multe imagini, iar ei au trebuit sa o aleaga pe cea care era cea mai apropiata de viziunea lor. Cei mai multi dintre participantii la studiu au ales o versiune tanara si prietenoasa a lui Dumnezeu.