Slujbe in bulgara, maghiara, croata, germana, romana si pentru pelerinii rromi, cu ocazia "Craciunului toamnei", la Arad

Slujbele au fost oficiate in limbile, iar la miezul noptii de vineri spre sambata a fost oficiata o slujba speciala pentru pelerinii de etnie"Primii pelerini au inceput sa soseasca in cursul zilei de joi, continuand insa sa soseasca in numar mare, atat vineri cat si sambata, asa incat numarul acestora a ajuns in cele trei zile sa se apropie de 20.000. Conform unei vechi traditii, unii dintre acestia, mult mai putini insa ca odinioara, au strabatut drumul de acasa pana la manastire pe jos, unii dintre ei chiar de la", a declarat sambata parintele Andrei Reinholz, preotul paroh al Bazilicii papale "Maica Harurilor".Sarbatoarea hramului Bazilicii papale "Maica Harurilor" din incinta Manastirii Maria - Radna a inceput, de fapt, joi dupa-masa, odata cu sosirea primilor credinciosi, intre care se aflau, potrivit traditiei, etnici bulgari romano-catolici din comunele timisene Brestea si Dudestii Vechi, dar si din comuna aradeana Vinga. Acestia, alaturi de preotii lor, si-au petrecut noaptea pe dealul din spatele manastirii, spunand rugaciuni si intonand cantari religioase, nu inainte de a asculta Sfintele liturghii oficiate in limbile bulgara si romana.In continuare au sosit pelerini de etnie croata din judetul Caras-Severin, dar si de etnie maghiara din judetele Timis, Arad, Bihor Salaj, din Ungaria, credinciosi greco-catolici din Bihor si Arad, precum si credinciosi ortodocsi din Lipova si din localitatile invecinate.Sarbatoarea hramului Bazilicii papale 'Maica Harurilor' din Manastirea Maria - Radna a inceput vineri odata cu oficierea primelor liturghii care, potrivit traditiei, au fost rostite in limba bulgara de preotii din localitatile amintite.Dupa oficierea liturghiilor, cu totii au plecat in procesiune pe dealul din spatele bazilicii, pentru a parcurge "Drumul Crucii" amenajat pe acest deal. La final, intreaga procesiune a inconjurat altarul bisericii, iar inainte de a iesi din biserica, cu totii s-au rugat la icoana Sfintei Fecioare Maria aflata in altar.Intreaga noapte de vineri spre sambata, Bazilica a ramas deschisa pentru cei care au dorit sa isi petreaca noaptea aici, in rugaciune, la miezul noptii fiind oficiata Sfanta Liturghie in limba romana, la care au fost invitati sa ia parte, in mod special, credinciosii de etnie rroma.Sambata, ziua cand s-a praznuit in acest an Nasterea Sfintei Fecioare Maria, cel mai important moment al sarbatorii a fost cel al celebrarii Sfintei Liturghii Pontificale in limbile romana, maghiara, germana, urmata de procesiunea cu Preasfantul Sacrament.Totodata, pe dealul din spatele Bazilicii Papale a fost oficiata Sfanta Liturghie pentru credinciosii greco-catolici.La final, tot pe dealul din spatele bazilicii, credinciosii au parcurs "Drumul Crucii", in timp ce preotii au oficiat slujbele in limbile romana, maghiara si germana.Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului s-a incheiat cu Sfanta Liturghie in limba romana, celebrata de parintele paroh Andrei Reinholz.Tot cu ocazia acestei mari sarbatori crestine,si care se zice ca ar avea puteri miraculoase.Aflata la 35 km departare de municipiul Arad, Manastirea Maria - Radna este unul din cele mai insemnate locuri de pelerinaj romano- catolic din Romania. De cateva ori pe an aici se organizeaza pelerinaje, pelerinii si vizitatorii care sosesc aici fiind atat credinciosi din Dieceza de Timisoara, de care apartine manastirea, ci si din diecezele invecinate sau din Ungaria.Originea acestor pelerinaje poate fi cautata in anul 1707, cand Aradul era bantuit de o puternica epidemie de ciuma. Potrivit legendei, grav bolnava de ciuma, sotia unui soldat dintr-un regiment poposit la Arad a avut un moment de profetie cu putin inainte de a simti ca ii vine sfarsitul, spunandu-le celor apropiati ca singura cale de a scapa de ciuma care bantuia Aradul era un pelerinaj la Radna. Legenda spune ca toti aceia care au ascultat-o si au facut pelerinajul au scapat de groaznica boala.Potrivit datelor istorice, prima manastire franciscana a fost infiintata aici, in anul 1325, de calugari franciscani veniti din Bosnia.Potrivit unor studii efectuate de specialisti, Bazilica Papala Maria Radna este cel mai de succes obiectiv turistic din judetul Arad, fiind vizitata, in medie, in fiecare zi, de peste 200 de turisti, atat din Romania, cat si din alte tari.