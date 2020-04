Un deputat USR a postat imagini de la o slujba la care au participat mai multi oameni (Video)

Ziare.

Slujba a avut loc la Biserica Ortodoxa Sfantul Ioan Gura de Aur din Cluj-Napoca, potrivit deputatului."ASA NU! Aceste imagini filmate aseara la Biserica Ortodoxa Sfantul Ioan Gura de Aur in Cartierul Manastur, strada Plopilor sunt INTERZISE in Noaptea de Inviere sau dupa Paste!Nu ar fi trebuit incalcate nici pana acum regulile de distantare de catre nicio biserica, indiferent de cultul religios! 102 pacienti infectati cu Covid 19 sunt ingrijiti la aceasta ora in Spitalul de Boli Infectioase Cluj!", scrie Ungureanu pe reteaua sociala.El a precizat ca a "vorbit chiar astazi cu managerul spitalului din linia intai pe Transilvania in lupta anti Covid"."Se simtea pe alocuri coplesit si nesustinut de alte spitale din Cluj-Napoca, cum ar fi Spitalul Municipal sau Recuperare", povesteste Ungureanu.El a mai explicat ca tot personalul medical face eforturi eroice pentru a salva vieti si ii indeamna pe oameni sa nu isi bata joc de munca lor.Astfel, el a publicat imaginile video pe Facebook, acestea fiind primite de la o clujeanca.Iata mesajul trimis de femeie deputatului:"Subject: BOR incalca legislatia anti Covid19 cu suportul autoritatilor locale din Cluj-Napoca!Buna ziua,Pentru ca in urma cu aproximativ 2 saptamani (in 05.04) am anuntat Politia Locala care nu a facut nimic (si am dat doua telefoane, la primul s-au deplasat doar pana acolo si atat), consider ca autoritatilor fie le este teama, fie sunt complici la ce se intampla si nu vor face nimic in acest sens.Va trimit video-urile, poate dvs reusiti sa le atrageti atentia.Sau macar daca peste doua saptamani izbucnesc cazurile in Cluj, sa se cunoasca si cauzele.Eu ma simt neputincioasa in fata atitudinii acesteia de indiferenta si iresponsabilitate.Este biserica Sf Ioan Gura de Aur de pe strada Portile de Fier, din cart. Manastur /Plopilor.A trecut prin zona Politia azi (17.04.2020) in jur de ora 20.00, dar nu au oprit pentru verificari.Video-urile de la data de 05.04, respectiv cele de azi, le atasez in acest mail.Succes in tot ceea ce intreprindeti, apreciez efortul!".Iata si imaginile: