Zeci de mii de pelerini, la manastirile din Maramures in ajunul sarbatorii Sfantei Maria

"Apreciem ca in toate lacasele de cult din cele doua judete - Maramures si Satu Mare - avem aproape 30.000 de persoane aflate in pelerinaj de Sfanta Maria, una dintre cele mai importante sarbatori crestine. (...) Cei mai multi pelerini s-au indreptat spre. Majoritatea vor participa la slujba de noapte si vor dormi sub cerul liber, urmand ca duminica dupa-amiaza sa porneasca spre casa", a spus Nifon Motogna.Conform unei traditii vechi de aproape 60 de ani,pentru pelerinii care ajung la Manastirea Rohia este asigurata de localnicii din comuna Grosii Tiblesului.La Manastirea Moisei, slujbele de noapte vor fi rostite, datorita prezentei a numerosi pelerini sositi din satele si comunele cu etnici ucraineni din judet.De asemenea, numerosi de tineri crestini din comuna Lapusul Romanesc au plecat pe jos, in pelerinaj spre Manastirea Nicula, din judetul Cluj.Reprezentantul Catedralei episcopale Sfanta Treime din municipiul Baia Mare a mai aratat caspre cele mai renumite manastiri din judetele Maramures si Satu Mare.