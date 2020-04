12 lucruri foarte bizare intr-o perioada bizara

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

Ministrul Vela decreteaza la 11 noaptea ca pescarii pot iesi pe balta.Functionarii de la morga din Suceava cer spaga pentru ridicarea mortilor.Un fotbalist de la Dinamo cere reluarea campionatului intrucat am vedea astfel la TV ceva nou si un meci cu Academica Clinceni ne-ar ajuta sa n-o luam razna.Detinutii invoca, intr-un clip TV, propriul exemplu de rezistenta in izolare si le solicita cetatenilor sa dea ascultare autoritatilor si sa nu "evadeze" pe strazi.Politia Romana difuzeaza o imagine cu Eminescu avand masca pe gura si nas, pentru a argumenta "distantarea fata de chipurile de pe bancnote" si platile cu card bancar.Managerul spitalului judetean Vrancea, condamnat acum cativa ani pentru furt de conserve, se baricadeaza zilele astea intr-un hotel, dupa ce a fugit cu calculatorul de la birou.Un academician, care e si general in rezerva, defineste coronavirusul ca arma biologica, intrucat e suficient de agresiv ca sa produca pierderi umane.O studenta e amendata cu 1.000 de lei pentru ca l-a criticat pe primarul din comuna clujeana Floresti pe Facebook.Presedintele CJ Neamt acuza Guvernul ca distruge transhumanta, intrucat cere ciobanilor sa respecte norme sanitare cand taie mieii de Paste.Primarul din Voluntari si primarita din Bucuresti, sot si sotie, se inregistreaza citindpe ecranul unor telefoane mobile bucati din Psalmi si le difuzeaza pe YouTube.Lumina de Paste va fi adusa la scara blocului de masini ale MAI, cu gandul ca in acestfel numarul credinciosilor ortodocsi care ajung la biserici se va diminua semnificativ.