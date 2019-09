3 din 4 romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita. Biserica a ajuns la 55% incredere - barometru INSCOP

Relatiile externe ale tarii

Barometrul a fost realizat de INSCOP Research la comanda Institutului de Stiinte Politice si Relatii internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI) si a Laboratorului de Analiza a Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS), potrivit unui comunicat de presa remis vineriConform sursei citate, 74,9% dintre romani cred ca tara se indreapta intr-o directie gresita, 17,4% sunt de parere ca lucrurile merg intr-o directie buna, iar 7,7% nu stiu sau nu raspund.Institutia in care romanii au cea mai mare incredere este Armata (64%), aceasta fiind urmata de Biserica cu 55,2%.Apoi urmeaza NATO cu 52,5% incredere mare si foarte mare, Uniunea Europeana cu 51,4, Academia Romana cu 45,3%, Presedintia cu 39,9%, Presa cu 33,7% si Politia cu 33,2%.In Guvern au incredere multa si foarte multa 12,6% dintre romani, pe ultimele pozitii calsandu-se Parlamentul cu 9,2% si partidele politice cu 9%.Participantii la sondaj au fost intrebati cu ce tari ar trebui sa pastreze cele mai bune si apropiate relatii de prietenie Romania.Pe primul loc se situeaza pe, urmate deTotodata, 63,8% dintre romani sunt de parere ca aderarea la UE a adus tarii mai degraba avantaje, in timp ce 27,7% sunt de parere ca a adus mai degraba dezavantaje."65,5% dintre romani sunt de parere ca alianta cu SUA este cea mai buna garantie de securitate pentru Romania, 22,9% isi exprima dezacordul cu aceasta afirmatie (...) Un procent de 64,7% dintre romani este de parere ca Romania si Ungaria ar trebui sa faca mai multe eforturi pentru a-si imbunatati relatiile, in timp ce 27,5% sunt in dezacord cu aceasta afirmatie.Aproape jumatate (47,9%) dintre respondenti considera ca Ungaria nu respecta suveranitatea si unitatea Romaniei, 37% sunt in dezacord cu aceasta afirmatie si 15,1% nu stiu sau nu raspund", mai arata comunicatul.Sondajul a fost realizat in perioada 4 - 12 septembrie 2019, pe un esantion de 1.050 persoane, cu varsta de peste 18 ani.Eroarea maxima admisa a datelor este de +/- 3%, la un grad de incredere de 95%.