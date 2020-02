300 de localnici s-au adunat la Ditrau sa dezbata situatia muncitorilor din Sri Lanka. Participa primarul, preotul si un deputat UDMR

Ziare.

com

, moment in care cei prezenti, alaturi de preotul din sat, Biro Karoly, au rostit "Tatal Nostru".La intalnire participa si deputatul UDMR Bende Sandor, dar si vicepresedintele Consiliului Judetean Harghita, Barti Tihamer.Oamenii s-au inscris la cuvant si urmeaza sa isi prezinte punctul de vedere.Miercuri, aproximativ 200 de localnici din Ditrau, in frunte cu preotul romano-catolic Biro Karoly, s-au adunat in fata primariei , nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.Doi proprietari de locuinte unde au fost cazati muncitorii au primit amenintari de la localnici, astfel incat patronii fabricii de paine au decis sa ii mute pe acestia la Gheorgheni.Intrucat in acea zi sala de sedinte de la Primarie era neincapatoare, s-a luat decizia sa se ia in discutie aceste nemultumiri la o adunare populara.