A ramas singurul locuitor al unui sat din munti

Ii place sa traiasca intre munti.Catunul Preveciori apartine de comuna Bautar si se afla izolat in Masivul Poiana Rusca.Un drum forestier de aproximativ 13 kilometri este singura legatura cu satul in care, in trecut, toate cele 15 case erau locuite. Acum, in catunul din judetul Caras-Severin mai locuieste o singura persoana. Este vorba de Gheorghe Dabuceanu, care si-a petrecut toti cei 65 de ani din viata in acest sat rupt de lume."Acolo au fost mai multi oameni. Unii s-au mutat, altii au decedat. Doar Gheorghe a mai ramas. Preveciori se afla la vreo 13 kilometri distanta de primarie si poti sa ajungi in sat doar cu jeep-ul, este intre dealuri. In total, 15 numere de casa sunt trecute in registrul agricol, cele mai multe sunt salasuri vechi, case batranesti. Recent, au inceput sa se mai faca case acolo de catre persoane mai tinere, care vin din cand in cand sa se relaxeze. Le place zona, ca e aer curat", a declarat primarul comunei Bautar, Romulus Barbescu.In ceea ce-l priveste pe unicul locuitor din Preveciori, primarul comunei Bautar spune ca a ramas singur in sat dupa ce nevasta l-a parasit pentru a se casatori cu un alt barbat, iar tatal si fratele i-au murit.Gheorghe Dabuceanu isi petrece toata ziua avand grija de cei peste 15 de cai si doua vaci. Semnal la telefon are prea putin, iar cu ajutorul unui mic panou, reuseste sa aiba energie electrica intr-o camera."Gheorghe are un teren si am vrut sa-l atragem, sa-i facem o casuta in comuna, dar nu a vrut sa vina, ii place intre munti. Are grija de vreo 15 - 18 cai salbatici si vreo doua vaci", a declarat Romulus Barbescu.Primarul comunei Bautar a afirmat ca, in acest moment, institutia deruleaza un proiect in cadrul caruia se incearca montarea unor panouri fotovoltaice de dimensiuni mai mari pe casa lui Gheorghe Dabuceanu, astfel incat singurul locuitor din Preveciori sa aiba energie electrica in toata locuinta."Preotul din comuna i-a adus un panou mai mic, cu ajutorul caruia are un singur bec. Noi vrem sa instalam panouri fotovoltaice mai mari pe casa lui Gheorghe, in cadrul unui proiect european. Speram ca in acest an sa putem face ce ne-am propus", a declarat Romulus Barbescu.Printre cei care vin in vizita la Preveciori se numara Petrisor Tamas, care a ridicat o casa in sat dupa ce vechea locuinta din lemn a bunicilor a ars."Preveciori este locul meu de nastere, bunicii mei acolo au crescut. Impreuna cu un unchi si un verisor ne-am unit si am facut alta casa in locul celei vechi care a ars si mergem din cand in cand la Preveciori. Gheorghe sta la vreo doi kilometri distanta de casa mea, este invatat sa stea singur acolo. Mai trecem pe la el cand urcam in sat, si el vine pe la noi. Eu am teren foarte mult acolo, in Preveciori, i-am dat o bucata si unui prieten sa-si construiasca o casa. Am copilarit in zona si imi place ca este aer curat, ma relaxez. Dupa toata agitatia de zi cu zi, este foarte bine sa te retragi macar o data pe saptamana acolo, in liniste", a declarat Petrisor Tamas.Catunul Preveciori se afla la o altitudine de peste 1.000 de metri, in Masivul Poiana Rusca, si apartine de comuna Bautar, formata din patru sate, in total.