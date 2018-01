Adevaratul cancer din sanatate este criza de umanitate. Cum am ajuns aici?

Ziare.

Insa cea mai acuta criza din sanatatea romaneasca este cea de umanitate. Au iesit la iveala afaceri infioratoare conduse de la varful Ministerului Sanatatii, Casei de Sanatate sau medici ce pana atunci erau priviti ca zei ai specialitatilor lor.Cazul Burneii, cazul Lucan, dosarul CASMB sau noile dezvaluiri din dosarul HexiPharma au aratat care este adevaratul cancer care macina Romania. Ba chiar am trait momentul in care secretarul de stat Raed Arafat a acuzat Guvernul ca saboteaza achizitia de noi ambulante pentru ca banii nu ar ajunge unde "trebuie".. Ramanem fara medicamente, nu avem vaccinuri, avem epidemii de boli eradicate, medici dedicati sunt pusi in fata deciziei de a emigra sau a ramane sa lucreze frustrati in conditii ce le pericliteaza actul medical.Si asta pentru ca cei alesi de oameni sa administreze problemele tarii nu doar ca nu au solutii si viziune, dar sunt macinati de acelasi cancer moral. La fiecare rana profunda ei vin cu plasturi.Izbucneste scandalul la spitalul x si e toata atentia pe el? Dam acolo niste bani, luam ceva aparatura cu imprumut de la spitalul y pana se linistesc spiritele si gata.Mor oameni pentru ca nu le-am asigurat medicamentele de luni de zile? Luam pentru cateva zile din afara si bagam o promisiune ca avem solutii si pe viitor. Medicii de familie anunta ca sistemul e in colaps si ca nu mai acorda servicii decontate de casele de sanatate? Incercam sa-i mituim cu niste bani acum pe loc si ii acuzam ca destabilizeaza sistemul cand refuza.Si in tot acest timp avem grija sa spunem cine altcineva e de vina - greaua mostenire, strainii, Soros, statul paralel. Insa sub acest circ se desfasoara caracatite odioase unde vietile sunt traficate la pret de tigari.Fostul sef Ovidiu Munteanu a dat personal dispozitie ca pacientii asigurati imobilizati in scaune cu rotile sau adusi pe targa sa fie pusi sa stea la coada sau sa nu mai fie primiti deloc. De parca nu era de ajuns ca avem un sistem care ii pune pe oamenii ajunsi in astfel de situatie sa se prezinte personal ca sa-si primeasca drepturile, Ovidiu Munteanu a decis ca pentru el acesti oameni mai bine dispar, ca sa poata el sa fure linistit.Daca n-aveau bani de spaga, le spunea pacientilor sa-si vanda casele. Asa a facut cu multi oameni disperati, din cum reiese din dosar. E mentionata acolo drama unui tata. Fetita sa de 10 ani avea nevoie de transplant, s-a dus la Lucan, si-a vandut casa, si-a donat unul dintre rinichi copilului, dar transplantul a esuat. A ramas si fara rinichi, si fara casa si nu mult dupa i-a murit si copilul.Situatia e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Florian Bodog nu a facut nimic pana cand nu s-a ajuns la decese, ceea ce i-a adus si pe medici in culmea disperarii. Medicul Alexis Cochino chiar a izbucnit in lacrimi in timp ce povestea, intr-un interviu la Europa FM, despre cazul unui adolescent care a incercat sa isi ia viata disperat ca nu poate beneficia de tratamentul de care are atata nevoie."Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli grave. Daca nu vor ajunge azi, acum medicamentele, risca sa-si piarda viata. Si multi altii sunt in situatii similare, desi inca nu la fel de grave. Sunt adolescenti, dintre copiii mai mari, care auzind toate discutiile si simtind agitatia noastra si a parintilor si disperarea, unul a incercat sa se sinucida si celalalt vrea sa faca acelasi lucru. Imi pare rau (in lacrimi), cam asta e situatia in pediatrie", a declarat acesta la Europa FM.La inceputul anului trecut, medicul german care a tratat pacienti pe care Burnei a facut experimente s-a declarat ingrozit. "Este pur si simplu groaznic. Multi dintre acestia nu au fost tratati conform standardelor internationale in vigoare pentru tratarea diformitatilor", a declarat doctorul Henry Halm, de la Departamentul de Chirurgie Spinala si Scolioza de la Schon Klinik Neustadt.Si multe si multe alte marturii si dezvaluiri infioratoare. Cum s-a ajuns aici? Putem arata la randul nostru cu degetul spre altii sau ne putem asuma complicitatea. De fiecare data cand am dat spaga sa ne rezolvam problema mai eficient si mai repede am incurajat cancerul moral sa se extinda. De fiecare data cand am preferat sa nu ne informam pentru ca aceste grozavii ne stricau linistea si starea de spirit el a sapat mai adanc in societate. De fiecare data cand ne-am irosit votul sub scuza ca "toti sunt la fel" si "oricum nu se schimba nimic" i-am dat forta.Acum putregaiul iese la suprafata si vedem cum ne afecteaza in fiecare clipa pe fiecare dintre noi. Iar ce vedem cred ca e abia inceputul si 2018 va scoate la lumina si multe alte nenorociri care s-au intamplat sub ochii nostri.Si asta este un lucru bun. Primul pas spre insanatosire e adevarul, pentru ca adevarul vine cu lumina, constientizare, acceptare sau schimbare. Odata in adevar, putem alege sa ne lasam inghititi de cancerul moral sau sa ne schimbam si sa devenim celule sanatoase, care constientizeaza ca orice actiune individuala se rasfrange asupra tuturor.