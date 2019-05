ADN-ul raului: Cum am ajuns in halul asta, ca idiotii sa ne conduca, tagme de jefuitori sa aiba banii tarii pe mana? - Interviu video (II)

Ziare.

L-am intalnit pe Gabriel Liiceanu in biroul de la Editura Humanitas, unde tocmai iesea de la tipar, care va fi lansat, sambata, la Bookfest.Acesta a fost prilejul formal al interviului pentruIn aceasta a doua parte, numele lui Liviu Dragnea a fost ignorat, semn ca Romania poate deveni o tara in care se poate dormi linistit, dar am vorbit despre raul care s-a petrecut Romaniei in ultimii ani.Va spun sincer ca eu nu stiu unde sunt asezat din punctul de vedere al spectrului politic. Primordiale sunt ideile etice, care sunt legate, la randul lor, de un anumit tip de inteligenta. Ai obligatia morala, cum a zis cineva, sa fii inteligent.In clipa in care te asezi pe pozitiile de stanga, sa zicem, sustinand principiile corectitudinii politice, devii neetic prin prostie. Cum sa te oblige o asezare pe un spectru politic sa spui tampenii?Cand am facut conferinta de la Microsoft, din care a iesit o cartulie despre ura, cred ca era in 2007, cand am asistat la haita parlamentara de 322 de insi, care au sarit, in mod neconstitutional, cum a declarat Curtea Constitutionala, sa-l dea jos pe Basescu.Cu toate acestea, haita a functionat, l-au suspendat si au creat un climat al urii, care pe mine, atunci, m-a ingrozit.Am avut sansa sau nesansa sa stau in sala Parlamentului cand Traian Basescu a citit condamnarea oficiala a comunismului, ca regim ilegitim si criminal. Ce a fost acolo, organizat de Vadim Tudor, a fost de cosmar. Sub impactul acelui spectacol cosmaresc, m-am apucat sa gandesc tema urii.Acesti oameni, care intra cu cele mai puternice temperaturi afective in spatiul gandirii, creeaza nodurile urii. Ele pornesc de multe ori de la invidie, de la frustrari, de la specularea frustrarilor.Tot marxismul este o teorie care se naste prin specularea frustrarilor, a invidiei excitate, programate ca atare. Si atunci se naste un manifest al urii. Manifestul Partidului Comunist este cea mai ticaloasa carte care s-a scris vreodata pe lume, pentru ca este un program al urii, iar Lenin este cel mai mare criminal din istoria omenirii, pentru ca a reusit sa gaseasca tehnicile de punere in practica a manifestului urii.Cuplarea unei ideologii a urii cu o practica a urii a dus la cel mai mare dezastru din istoria speciei umane.De cate ori este excitat lantul invidie - ura - crima, atunci ecuatia raului este completa.Acestea sunt cele doua mari ecuatii care insotesc istoria omenirii si care au stramosi mitologici: Cain si Abel.Eu merg pana acolo incat imi spun ca aceasta fabuloasa legenda intemeietoare a dubletului, a binomului rau-bine este statuata acolo. Eu nu cred ca acest lucru nu are un fundament genetic.Nu stiu cum s-a nascut aceasta specie care l-a dat pe Cain, stramosul raului, si pe toti cei care i-au urmat. Cand vorbesti cu un teolog despre asta se ingrozeste: E o erezie! Orice om poate fi mantuit indiferent de ce a facut, Dumnezeu il poate ierta.Am incercat sa ma inconjur in viata mea de oameni minunati si am avut norocul sa cunosc oameni la varful frumusetii umane si cand i-am cunoscut si m-am bucurat de ei si cand i-am pierdut si mi-a fost dor de ei, mi-am spus: "Ce divin ar fi sa triaiesti intr-o omenire care ar fi facuta din oameni remarcabili". Cand traiesti inconjurat de un edificiu afectiv, cum imi place sa ii spun, iti poti imagina lumea ca fiind facuta din oameni de un astfel de calibru.Cand vezi ce ni s-a intamplat noua, ce au facut acesti nenorociti cu un popor intreg, indignarea ta nu cunoaste margini, pentru ca e comparat cu lucrurile normale. Cum am ajuns in halul asta, ca idiotii sa ne conduca, tagme de jefuitori sa aiba banii tarii pe mana?