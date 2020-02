AFP scrie despre Steluta Duta, campioana la box care inspira tinerele sa iasa din saracie intrand in ring (Video)

Ce urmeaza pentru Steluta Duta

Viata ei s-a schimbat intr-o zi friguroasa de ianuarie, in 2002. Pe vremea aceea era o adolescenta fugita din orfelinat si traia pe strazi , insa momentul in care a pasit intr-o sala de box din Buzau a fost inceputul unei calatorii catre numeroase reusite in sport.Steluta Duta lupta in ring de aproape doua decenii, iar fiecare moment petrecut boxand o aduce mai aproape de ceea ce ea numeste "o viata normala, departe de saracie", devenind o inspiratie pentru ceilalti, scrie AFP, citata de France24 "Sa boxez era singura mea sansa (de a reusi - n.red.), a fost pariul meu cu viata", marturiseste Steluta Duta pentru agentia France-Presse.Acum in varsta de 38 de ani, ea a castigat de trei ori medalia de argint la campionatele mondiale si de trei ori pe cea de aur la europene."Daca nu ar fi intrat in acea zi in sala de box, ar fi trait probabil si acum sub un pod", spune Constantin Voicilas, antrenorul si mentorul sau.Cand a plecat din orfelinat, la varsta de 17 ani, ea nu avea un acoperis deasupra capului. A trecut si prin momente in care se gandea la sinucidere. "Asa ca l-am mintit pe antrenor si i-am spus ca am unde sa dorm, doar ca sa ma lase sa boxez", isi aminteste Steluta Duta.Pana la urma, Constantin Voicilas a aflat adevarul, dar nu a abandonat-o. Dimpotriva. I-a pregatit un dormitor in sala de antrenament.Steluta Duta si-a construit o cariera impresionanta si vrea sa ii ajute pe cei din tanara generatie sa-si depaseasca obstacolele. In ring. La sala din Buzau, ea se antreneaza cu Bianca Lacatusu, in varsta de 20 de ani, care a ramas orfana de ambii parinti pe cand avea sapte luni. O vede pe Steluta Duta ca pe o sursa de inspiratie si viseaza la momentul in care va castiga o lupta cu ea in ringul de box, potrivit sursei citate.Steluta Duta se pregateste pentru doua competitii nationale care au loc in acest an si sustine ca va boxa pana la varsta de 40 de ani. Apoi, isi doreste sa se axeze pe antrenarea juniorilor si pe viata personala: "Imi doresc sa fiu sanatoasa si sa imi intemeiez o familie. Vreau sa fiu o mama buna, inainte de toate".In ciuda succesului profesional, inca sta cu chirie intr-un apartament de doua camere din Buzau , pe care ar vrea sa-l cumpere la un moment dat. Intrebata de cei de la AFP daca simte ca statul roman a sprijinit-o suficient in cariera, ea se intoarce catre antrenorul sau si ii spune: "Tu esti statul meu!". Replica nu intarzie sa apara: "Da, Republica lui Voicilas!".Nu in ultimul rand, Stelua Duta strange bani si pentru a renova apartamentul in care locuieste mama sa biologica, impreuna cu doi copii. "Nu ii port pica", spune aceasta, desi a abandonat-o cand era bebelus."Copiii care provin din familii cu probleme nu arunca prosopul la primul obstacol", subliniaza Adrian Lacatus, antrenorul echipei nationale de box.