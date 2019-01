Americanii au angajat un roman pentru strategia de imagine a SUA in lume

Ziare.

com

Strategul principal, directorul de creatie, coordonatoarea de proiect si mai multi membri din echipa proiectului sunt romani.Initiativa de strategie se concentreaza in prezent pe Europa si a inceput cu un proiect pilot in Austria, Cehia, si Ungaria. Strategia urmeaza sa fie finalizata in ianuarie 2019 si va fi urmata de un proiect de implementare.Transiris a fost contractata in exclusivitate pentru strategia acestui proiect, precum si pentru deciziile de a subcontracta unele componente tactice catre alte companii locale."America, asa cum numim de multe ori Statele Unite ale Americii, nu este doar o tara, ci o idee, un set de principii de viata, un simbol cultural al drepturilor la viata, libertate si cautare a fericirii.Dar imaginea Americii este si sub continua presiune si critica, atat din interiorul tarii cat si din afara. Strategia noastra se concentreaza pe crearea unei imagini care reprezinta adevarata America", a declarat Silvian Centiu.Istoric, America a finantat o agentie pentru promovarea imaginii in lume, organizatie din care au facut parte si Europa Libera si Vocea Americii, institutii bine cunoscute in Romania in anii premergatori revolutiei. Aceasta agentie, USIA, a fost desfiintata printr-un act al Congresului American in 1998.Compania Transiris a fost infiintata in 2012 in California si in Bucuresti pentru a deservi in principal companii de top (Fortune 500) cu servicii si tehnologii de marketing. Intre timp, a infiintat birouri in Canada, Austria, Spania, si Marea Britanie. Biroul din Marea Britanie a fost infiintat in cooperare cu guvernul scotian.Silvian Centiu este cel care a fondat si conduce compania Transiris. Locuieste in California, dar este nascut la Brasov, unde a urmat Liceul "Andrei Saguna". A studiat in cadrul Universitatii Politehnice din Bucuresti, precum si la Universitatea Tehnica din Viena (TU Wien), Universitatea San Francisco (USF), Universitatea Stanford, si alte institutii de invatamant superior.De asemenea, a cercetat si predat in cadrul acestor universitati, cat si la ASE Bucuresti si Universitatea Transilvania.In afara activitatilor profesionale din marketing, tehnologie, management si antreprenoriat, Silvian este cunoscut si pentru activitatile sale in dramaturgie, in special cu piesa de teatru A Transylvanian in Silicon Valley/ Un Ardelean in Silicon Valley, pe care a scris-o si a interpretat-o cu succes pe toate continentele, inclusiv in Romania, la Teatrul National Bucuresti si la Teatrul Notarra.