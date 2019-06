Apel la unitate

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania.

Ziare.

com

Traim, fara indoiala, vremuri cu o dinamica extraordinara. Am invatat cu greu si cu o nota de plata mare ca tot ce se intampla astazi este rezultatul indiferentei si nepasarii noastre din ultimii 30 ani. Si am reusit, cumva, sa trecem in cealalta extrema. Lipsa de implicare si raspunsurile de tipul "nu ma intereseaza politica" au fost inlocuite de iesitul masiv la vot, informarea continua si activitatea intensa, mai mult in social media (si prea putin in viata de dupa ecranul gadgetului) . Nu complet, inca mai avem un drum lung de parcurs, dar macar am gasit o traiectorie. Si este corecta.Dar aceasta noua paradigma are si parti proaste. Suntem mai dezbinati ca niciodata. Mai fanatici, mai inversunati. Riscam sa alunecam pe o panta extrema, in care cel pe care l-am votat este perfect si toti ceilalti trebuie eliminati din joc. Nu mai gandim limpede, nu mai vedem clar, ne amagim cu iluzia unui salvator si credem cu obstinatie in miracole.In viata reala, lucrurile nu sunt nici albe, nici negre. Cu totii gresim. Eu, tu, antreprenorul pe care il admiri atat de mult, omul politic in care ti-ai pus toate sperantele, sau partidul pe care l-ai votat convins ca este cea mai buna alegere. Cu totii gresim si este sanatos sa admitem asta. Este normal, ba chiar este recomandat, sa vedem greselile, sa aducem critici constructive si sa intelegem ca fac parte din joc.Am vazut in ultimele luni oameni politici scosi la tabla, aspru criticati si executati mediatic pentru anumite declaratii sau decizii. Am vazut critici extremisti, urland in camere de ecou () pentru un pumn de like-uri din partea tribului lor. Am vazut injuraturi, jigniri si cuvinte grele, tastate frenetic - doar pentru ca nu gandim la fel. Reusim, practic, sa transformam un drept fundamental, dreptul de a vota, castigat cu sacrificii enorme si cu sange varsat, intr-o lupta pe viata si pe moarte care nu poate duce la dezvoltarea Romaniei.Si oricat de bucuros as fi cand vad ca natiunea se trezeste si ca indiferenta nu mai este o optiune, nu pot sa nu fiu si speriat de amploarea vuietului din online, de aceasta polarizare tot mai violenta si de nivelul discursului public. Mai ales ca, indiferent din ce partid facem parte, indiferent cu cine am votat, la sfarsitul zilei lucrurile se rezuma la acelasi ideal: o tara mai buna. Un loc prosper, din care sa nu mai fim alungati in cautarea unui trai mai bun.Din pacate, insa, in timp ce noi ne certam sau ne straduim sa ne adulam idolii, realitatea nu se schimba. Datoria tarii creste de la luna la luna, oamenii mor cu zile in spitale infecte, scoala romaneasca scoate analfabeti functionali pe banda rulanta, sute de mii de copii traiesc in saracie si departe de parintii lor, fortati sa munceasca in strainatate, investitorii ne ocolesc, iar autostrazile nu se construiesc singure.Tie, celui care citesti aceste randuri acum, iti propun un exercitiu cat se poate de real. Gandeste-te in urmatoarele cinci minute care este partidul cu care rezonezi cel mai bine la nivel de valori, de idealuri, de doctrina. Partidul in care exista oameni pe care ii admiri, in care ai incredere. Cauta pe google datele de contact ale organizatiei din sectorul, orasul sau comuna de care apartii si mergi acolo. Inscrie-te, implica-te, participa la discutii, gaseste o zona pe care poti sa iti pui amprenta.Ia-ti timp, inarmeaza-te cu rabdare, nu fugi la prima dezamagire sau la prima discutie mai aprinsa. Ia-ti timp sa inveti, sa intelegi si sa vezi ca poti face o diferenta. Nu de la primul pas, dar cu siguranta in timp. Si mai e ceva: ia-ti timp sa construiesti punti si catre alte partide, alte asociatii, alte "triburi". Romania mai buna nu se poate construi decat in unitate.E timpul sa lasam ura, orgoliile, sentintele fara drept de apel. E timpul sa iesim din bulele de Facebook si sa ne unim pe bune, in Romania reala, care are nevoie ca de aer, acum mai mult ca oricand, de fiecare cetatean cinstit al ei. Daca nu vom sti sa facem asta, daca nu vom reusi sa ne dam mana pentru proiecte comune pentru aceasta tara, nu vom face decat sa implinim profetia corului de bocitoare care ne spune ca "aici nimic nu se mai poate face" si "totul e pierdut".Eu unul imi imaginez un altfel de viitor pentru Romania. Si stiu ca si tu, in adancul inimii, simti ca vom reusi. Impreuna.