Aproape 1 din 2 romani nu gaseste sa cumpere materiale de protectie. Mastile sunt cel mai greu de procurat - sondaj IRES

LIVE

Ziare.

com

Acest studiu "a urmarit modul in care masurile de restrictionare a deplasarilor si a interactiunilor sociale dispuse de autoritati pe fondul epidemiei de COVID-19 sunt respectate si percepute de catre romani" si a evaluat "modul in care romanii utilizeaza produsele de protectie (dezinfectanti, manusi, masti) si gradul de acces la acestea", se arata intr-un comunicat de presa remisAstfel, potrivit studiului, dezinfectantii pentru maini (55%) si cei pentru suprafete (57%) sunt produsele de protectie pe care romanii le detin in cele mai ridicate proportii.4 din 10 romani spun ca au in cantitati suficientedin cei peste trei sferturi cati spun ca le detin.In schimb, mai putini romani au: "doar putin peste jumatate dintre participantii la studiu spun ca detin acest produs, iar pentru 33% cantitatea este suficenta".Cea mai mare problema este la: 77% dintre respondenti au spus ca au masti, dar 40% sustin ca nu au suficiente."44% dintre respondentii care au declarat ca detin masti si le-au cumparat, 33% sustin ca aveau aceste produse inainte sa inceapa criza generata de COVID-19, 22% spun ca le-au primit de la locul de munca, de la prieteni sau le-au procurat din alte surse, in timp ce aproape 1 din 5 spun ca si le-au confectionat singuri sau cineva cunoscut", se mai arata in comunicat.Studiul releva ca persoanele cu varsta peste 65 de ani au mai putine produse de protectie, in timp ce persoanele intre 18 si 35 de ani au aceste produse in proportii mai ridicate.Totodata,De asemenea, cel mai utilizat produs de protectie este dezinfectantul de maini, folosit de doua treimi dintre romani atunci cand ies din casa. 64% spun ca folosesc de fiecare data masca de protectie, iar 44% - manusi de protectie.Conform sursei citate, in general, materialele de protectie sunt mai putin utilizate de catre varstnici si de catre persoanele cu educatie scazuta."Dezinfectantul de maini este utilizat in proportii mai ridicate de catre barbati, de catre respondentii tineri, de cei cu educatie medie si peste si de cei din Sudul tarii.Mastile sunt folosite cu precadere de persoanele intre 51 si 65 de ani si de catre tineri, de catre respondentii cu studii superioare si peste si de catre cei care locuiesc in Moldova.Manusile de protectie sunt folosite cel mai frecvent de femei, de catre respondentii cu educatie medie si peste", mai arata IRES.Studiul a fost facut pe un esantion de 1.055 de indivizi, cu varsta de peste 18 ani, in perioada 7 - 8 aprilie. Datele au fost culese prin metoda CATI, existand o eroare maxima de +/- 3%.