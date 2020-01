Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia se dezice de preotul de la Ditrau: In locul inversunarii sa primeze omenia, ratiunea

Ziare.

com

"Constatam cu regret ca preotul capelan al parohiei din Ditrau, Biro Karoly, s-a implicat intr-un conflict care ii depaseste competentele, siPozitia Bisericii este clara: Biblia atentioneaza poporul ales sa accepte strainii, pentru ca ei insisi au fost straini in Egipt (Ex. 22,20). Porunca cea mai mare a Domnului Isus este iubirea, crestinul fiind caracterizat in plus si prin iubirea de dusman.. Sfantul rege Stefan al Ungariei in Preceptele adresate fiului sau, Sfantul Emeric, il atentioneaza sa-i primeasca pe straini, pentru ca o tara cu o singura limba este slaba", se arata intr-un comunicat semnat de arhiepiscopul emerit Jakubinyi Gyorgy.De asemenea, se citeaza Catehismul Bisericii Catolice, care, referindu-se la aceasta situatie concreta precizeaza: ", barbati si femei, sanatosi si handicapati, autohtoni si imigranti. In functie de imprejurari, societatea trebuie, in ce o priveste, sa-i ajute pe cetateni sa-si gaseasca o munca si un serviciu".In comunicat se face referire si la Declaratia Universala a Drepturilor Omului, in care se precizeaza ca "orice fiinta umana are dreptul la viata, la libertate si la securitatea persoanei sale", dar si ca "fiecare om are dreptul sa i se recunoasca pretutindeni personalitatea juridica", fiind aduse in atentie si prevederi din legislatia romaneasca, respectiv: ", dreptul la respectarea vietii private, precum si dreptul la propria imagine" si "viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a oricarei persoane sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege".In context, se face referire si la faptul ca mii de maghiari sunt nevoiti sa lucreze in strainatate, pentru o viata mai buna, fiind primiti cu ospitalitate."Si noi pretindem recunoasterea si respectarea acestor drepturi fata de credinciosii nostri, respectiv respectam aceleasi drepturi in toate situatiile. In mod firesc si noi asteptam de la toti oaspetii admisi, de la orice semen al nostru stabilit pentru o perioada mai scurta sau mai lunga in comunitatile noastre, sa se adapteze cutumelor tarii, poporului sau societatii noastre.Cultura ospitalitatii este cu atat mai dezirabila din punctul nostru de vedere cu cat nu putem uita nici un moment ca toti suntem pelerini pe acest pamant pe care traim din harul lui Dumnezeu. Nu putem sa uitam nici faptul ca, unde si ei la randul lor au fost primiti cu ospitalitate; aceasta este atitudinea pe care o asteptam si noi si o consideram naturala", se mai arata in comunicat.Arhiepiscopul emerit Jakubinyi Gyorgy, administrator apostolic al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, ii invita pe membrii comunitatii din Ditrau sa aiba in vedere principiul iubirii si tolerantei crestine si sa se straduiasca sa pastreze pacea, iar"Invitam in primul rand comunitatea implicata in aceste tensiuni din satul Ditrau, precum si toate comunitatile care se afla intr-o situatie asemanatoare, sa ia in considerare toate aceste aspecte, pentru ca, iar inainte de toate sa aiba in vedere principiul iubirii si tolerantei crestine, si sa se straduiasca sa pastreze pacea. Reprezentantii oficiali ai Bisericii, preotii sa inteleaga slujirea comunitatii ca una menita sa calmeze emotiile si tensiunile si nu sa le intensifice, conducand astfel la dialog, nu la ura si dezbinare", se mai precizeaza in comunicat.De asemenea, este prezentat sicu ocazia celei de-a 53-a Zile mondiale a pacii: "Drumul reconcilierii cere rabdare si incredere. Nu se obtine pacea daca nu se spera. (...) Frica este adesea sursa de conflict. Deci este important de a merge dincolo de temerile noastre umane, recunoscandu-ne fii nevoiasi, in fata Celui care ne iubeste si ne asteapta, ca Tatal fiului risipitor (cf. Lc 15,11-24). Cultura intalnirii intre frati si surori strica relatiile cu cultura amenintarii. Face fiecare intalnire o posibilitate si un dar al iubirii generoase a lui Dumnezeu. Ne conduce sa depasim limitele orizonturilor noastre restranse, pentru a tinde mereu sa traim fraternitatea universala, ca fii ai unicului Tata ceresc".Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrau, in frunte cu preotul romano-catolic, Biro Karoly, s-au adunat, miercuri, in fata primariei, nemultumiti ca o fabrica de paine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii sustinand ca le e teama ca la ei in comuna "sa nu vina un val de migranti", care sa le impuna cultura lor si sa le puna in pericol siguranta.Doi proprietari de locuinte unde au fost cazati muncitorii sri-lankezi au primit amenintari de la localnici, astfel incat patronii fabricii de paine au decis sa ii mute pe acestia la Gheorgheni.Preotul catolic Biro Karoly a afirmat ca frica oamenilor isi are originea intr-un conflict vechi, din 1986, dintre localnici si comunitatea roma, in care un barbat a fost ucis si ca se tem de venirea unor straini despre care nu stiu nimic. "Cererea noastra este ca sa ne dea inapoi siguranta in care am trait pana acum, ca sa nu ne mai fie frica de ce se va intampla. Nu de cei doi ne este frica, ci de faptul ca este afectata siguranta noastra", a spus preotul Biro Karoly.