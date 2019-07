Aselenizarea in varianta romaneasca: Un galatean l-a imitat pe Neil Armstrong printre gropile de pe strada (Video)

Ziare.

Barbatul s-a imbracat intr-un costum alb pe care a pus simbolul NASA, ba chiar avea si casca pentru a imita echipamentul astronautilor. Si asa s-a pus pe treaba.Avand in mana steagul Romaniei, barbatul paseste usor, usor catre o groapa. Cand ajunge langa aceasta, galateanul infige steagul in groapa plina cu apa."50 de ani de la aselenizare (30 ani de PSD) primul Galatean pe planeta MARTZI (dupa Miercurea Ciuc) ", este mesajul care insoteste clipuletul realizat de galateanul Ionut Iosipescu. In nici 24 de ore de la postare, clipul respectiv are deja peste 177.000 de vizualizari.A.G.