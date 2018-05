Astazi sunt Sfintii Constantin si Elena. Afla povestea celor care au dat libertate crestinismului

Ziare.

com

Peste 1,75 milioane de romani isi serbeaza onomastica, aproximativ 1,1 milioane dintre acestia fiind barbati.Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 1.755.846 de oameni isi sarbatoresc onomastica de Sf. Constantin si Elena, dintre care peste 1,1 milioane de barbati si aproape 608.000 de femei.Astfel, peste 111.000 de femei poarta numele de Ileana, alte peste 86.000 de femei se numesc Elena, peste 19.000 - Ilinca si peste 63.000 - Lenuta. Alte derivate intalnite la femei sunt Constanta (aproape 47.000), Constantina (23.395), Leana (3.297) sau chiar Nuta (3.784) si Leni (32).La barbati, cel mai intalnit nume este Constantin, 466.578 purtand acest nume, urmat de Costel - 78.476, Costica - 29.206 si Costin - 21.466. Alte derivate intalnite sunt Costi (797) sau Costelus (334).De asemenea, numeroase biserici, din tara si din strainatate, poarta hramul Sfintilor Imparati Constantin si Elena. Unul dintre cele mai vechi lacasuri de cult din tara inchinate Sfintilor Imparati Constantin si Elena este Catedrala Patriarhala din Bucuresti, ctitorie a voievodului Tarii Romanesti Constantin Serban Basarab (1654 - 1658), care a fost sfintita in 1658.In anul 2002, la sarbatoarea hramului catedralei, o delegatie a Bisericii Ortodoxe din Cipru i-a daruit patriarhului Teoctist o racla cu particele din moastele Sfintilor Imparati Constantin si Elena, aduse de la Manastirea Kykkos, impreuna cu o copie dupa icoana Maicii Domnului pictata de Sfantul Evanghelist Luca, care se pastreaza in manastirea cipriota.In fiecare an, in ziua praznuirii sfintilor, racla cu sfintele moaste este scoasa in procesiune si asezata spre inchinarea credinciosilor, alaturi de racla cu moastele Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestilor.Sfintii Imparati Constantin si Elena sunt cunoscuti drept cei care au dat libertate crestinismului.Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (27 februarie 272 - 22 mai 337), cunoscut ca Sfantul Constantin cel Mare, a fost imparat roman, proclamat Augustus de catre trupele sale in data de 25 iulie 306. In ianuarie 313, imparatul Constantin cel Mare a emis Edictul de la Milan, prin care crestinismul devine "religie permisa", alaturi de altele din imperiu, el luand mai mai multe masuri in favoarea Bisericii crestine, inlaturand din legile penale pedepsele contrare crestinismului.In 321, Imparatul Constantin cel Mare a declarat duminica drept sarbatoarea saptamanala a crestinilor, zi de odihna in imperiu, in care si soldatii asistau la slujba.Imparatul si familia sa au sprijinit repararea bisericilor, dar au ajutat si la construirea altora. Totodata, imparatul Constantin cel Mare a construit o noua capitala - inaugurata la 11 mai 330 -, transformand orasul Bizantium in orasul Constantinopol, care timp de o mie de ani va fi capitala crestina a Imperiului Roman.Sfantul Constantin cel Mare a murit in Duminica Rusaliilor, la 22 mai 337, si a fost inmormantat in Biserica Sfintii Apostoli din Constantinopol, ctitoria sa.Elena, originara, probabil, din Drepanum (numit dupa aceea Helenopolis), din Golful Nicomidia, se presupune ca era fiica unui hangiu. O legenda ulterioara spune ca era fiica regelui Coel, care a casatorit-o cu Constantius Chlorus I pentru a evita razboaiele dintre britanici si Roma.Constantius Chlorus a divortat de ea, in jurul anului 292, pentru a se casatori cu fiica vitrega a lui Maximian, Teodora. Constantin, fiul Elenei, a devenit apoi imparat al Imperiului Roman si, ca urmare a ascensiunii acestuia, ea a devenit o prezenta importanta la curtea imperiala.