Autism Voice Line - Consiliere psihologica online gratuita pentru familiile cu copii cu TSA sau tulburari comportamentale

AUTOIZOLAREA IMPUSA de autoritati

Dezinformarilor din social media

Izolarea copiilor cu nevoi speciale la domiciliu

Lipsa suportului fizic al specialistilor in domeniu din cauza izolarii la domiciliu

Anxietatea psiho-emotionala creata de starea sociala actuala

Lipsa de terapii specializate a copiilor, ce se poate face doar 1 la 1 sau in grupuri mici.

Prin acest program ce se va desfasura online, prin Skype, parintii care au copii cu tulburari din spectrul autist sau comportamentale pot beneficia de consiliere psihologica in aceasta perioada de izolare impusa de prezenta virusul COVID-19., Anca Dumitrescu, Presedintele Autism Voice.Autism Voice, printr-o linie speciala deschisa prin Skype, ajuta familiile aflate in risc din pricina masurilor sociale impuse, oferind RECOMANDARI pentru problemele cu care se confrunta parintii cu copii cu autism in aceasta perioada. O parte din problemele, de ordin atat social, cat si de sanatate psihico-emotionala, sunt cauzate de:Toate acestea, dar si alti factori specifici, pot afecta grav familiile si copiii cu autism sau tulburari.Mai mult, inca sunt mii de familii in tara care nu beneficiaza de nici un suport specializat pentru copiii lor din lipsa de resurse, specialisti, informatii.Autism Voice a lansat la inceputul acestui an proiectul "Pass the Voice" ( https://autismvoice.ro/portfolio-items/pass-the-voice/ ) prin care s-a dorit imputernicirea directa a parintilor cu copii cu autism la nivel national, pentru ca acestia sa poata incepe o forma de recuperare a copiilor lor direct de acasa prin training-uri intensive cu parintii.Din cauza riscurilor COVID-19, acest proiect a fost sistat. Alternativa a aparut sub forma acestei consilieri on-line, ce poate ajuta familiile macar sa beneficieze de suport psihic, moral.Pentru ca aceasta linie sa existe pentru cel putin o luna, asociatia face apel catre oameni si companii, pentru donatii. Toti banii stransi in perioada aceasta vor asigura ca linia de consiliere sa fie functionala cat mai mult timp posibil, pentru ca mii de familii cu copii cu tulburari sa primeasca suport psihologic de specialitate, la indemana, neingradit.Autism VoiceCod fiscal: CIF 23830437Cont bancar: RO49BACX0000000968803037, Unicredit Tiriac BANKla https://autismvoice.ro/donatii/ Prinla adresa contact@autismvoice.roPrinla 8844 cu cuvantul "VOCE"Autism Voice, fondata in 2008, este prima asociatie specializata in recuperarea copiilor cu autism care a introdus in Romania posibilitatea formarii specializate ABA a terapeutilor, iar astazi este singura institutie din Romania care ofera cursuri de formare continua acreditate de catre BACB (Behavior Analyst Certification Board).Autism Voice dispune de doua centre de terapie unde 400 de copii cu tulburari comportamentale de spectru autist sunt ajutati sa se recupereze prin terapia ABA.Totodata, prin Autism Voice, peste 1.200 de parinti au fost prezenti la cursurile gratuite, aproximativ 2.000 de psihologi si specialisti au fost formati in terapia ABA (terapie prin repetitie) si peste 2.000 de cadre didactice au participat la programele de formare.Copiii cu TSA sau tulburari comportamentale, peste 40.000 (diagnosticati) la nivelul intregii tari, au nevoie de sprijinul nostru acum, mai mult ca oricand! Va multumim!