Azi e Ziua Romanilor de Pretutindeni: La multi ani, romani, oriunde v-ati afla!

Pana in anul 2014, Ziua Romanilor de Pretutindeni era celebrata la 30 noiembrie, odata cu sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, potrivit Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007. Articolul 10 din Legea 299/2007 a fost modificat prin Legea 101/2015, conform careia se schimba data la care se sarbatoreste aceasta zi.In expunerea de motive, publicata pe site-ul www.cdep.ro, se precizeaza ca aceasta modificare a fost adusa ca urmare a solicitarilor repetate ale comunitatilor de romani din afara granitelor statului roman.De asemenea, deputatul Aurelian Mihai, initiatorul modificarii, a explicat optiunea pentru alegerea acestei noi date, prin faptul ca in luna mai au loc mai multe sarbatori ale familiei, precum Ziua Mamei (prima duminica din mai), Ziua Tatalui (a doua duminica din mai), dar si Ziua Europei sau Ziua Independentei de Stat, ambele celebrate la 9 mai. Astfel, luna mai este o perioada propice activitatilor culturale specifice acestei zile.Ziua Romanilor de Pretutindeni a fost instituita prin legea care reglementeaza- persoanele de origine romana si cele apartinand filonului lingvistic si cultural romanesc, din afara granitelor Romaniei, avand ca scop mentinerea, promovarea si afirmarea identitatii lor culturale, etnice, lingvistice si religioase.Anul acesta, cu prilejul acestei zile, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru romanii de pretutindeni, institutie aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, deruleaza proiecte in sapte comunitati istorice romanesti, in perioada 24 mai - 2 iunie 2019, potrivit unui comunicat.Astfel, Ziua Romanilor de Pretutindeni a fost si va fi sarbatorita la Comrat - Republica Moldova, la 24 mai 2019, in Voievodina - San Mihai, Serbia, la 25 mai 2019, la Ismail - Ucraina, la 26 mai 2019, in Cernauti - Ucraina, la 26 mai 2019, la Corcea - Albania, la 26 mai 2019, la Vidin - Bulgaria, la 1 iunie 2019 si pe Valea Timocului: la Negotin, pe 26 mai 2019, si la Bor, pe 2 iunie 2019.Proiectele desfasurate cu aceasta ocazie cuprind conferinte si dezbateri si se incadreaza in Programul de Cultura, Civilizatie si Spiritualitate "Mihai Eminescu", din Planul de activitati al Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru romanii de pretutindeni pentru anul 2019, aprobat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.