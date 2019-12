Balanta istoriei Romaniei isi schimba inclinarea

Prof. univ. Mihai Dima, doctor in fizica, fost bursier Humboldt la Universitatea din Bremen si fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI)

Manifestarile din 1989 au dat semnalul incheierii unei perioade negre din istoria Romaniei, cea a comunismului adus si impus in tara noastra de fosta Uniune Sovietica. Nu cred ca poate fi descris in totalitate cat de nociv a fost acel sistem politic, care a siluit Romania incepand cu anii de dupa cel de Al Doilea Razboi Mondial si care a culminat cu odiosul regim al lui Ceausescu. Pe fondul schimbarilor din tarile foste comuniste din Europa de Est, in decembrie 1989, dictatorul a fost inlaturat de la putere, ceea ce a generat o uriasa si inocenta asteptare ca spiritul liber va descatusa energiile creatoare ale tarii si va conduce la o dezvoltare accelerata si la o viata prospera.Din pacate, aceste sperante au fost desarte. Evenimentele din 1989 au reprezentat in mare parte trecerea puterii din mana clanului Ceausescu in cea a unor apropiati ai sai, care doar s-au debarasat de dictator pentru a continua sa beneficieze in continuare de privilegii si resurse, folosindu-se de experienta de manipulare politica capatata in perioada comunista. Clica instalata la putere dupa evenimentele din 1989, condusa de Ion Iliescu, a inclus fosti membri ai securitatii din regimul comunist, fosti activisti de partid comunist, grupuri de interese obscure. Cei 30 de ani scursi de atunci au reprezentat scena unei lupte permanente intre o minoritate care a inteles sansa istorica a Romaniei de a se desprinde de trecutul comunist si de clica de impostori neo-comunisti, conectata la resursele statului.Aceasta clica, care a capatat si dimensiuni infractionale, a detinut puterea in Romania in cea mai mare parte din ultimii 30 de ani, prin partidele politice pe care le-a fondat, girat si controlat: Frontul Salvarii Nationale, Frontul Democrat al Salvarii Nationale, Partidul Democratiei Sociale din Romania, Partidul Social Democrat (PSD) si alte partide satelit (ex. Partidul Romania Mare). Scopul acestora a fost si este de a beneficia in mod privilegiat de resursele tarii, prin controlul institutiilor statului, pe care le-au populat cu acoliti si complici submediocrii, adesea cu probleme penale. Prin intermediul acestora, institutiile statului au fost folosite pentru a deturna avutia Romaniei in interes personal si de grup, precum si pentru a-si mentine puterea politica. Astfel, parte din resursele financiare deturnate sunt folosite apoi in campanii electorale, in diverse modalitati, pentru "a cumpara" votul romanilor. Probabil ca oferirea gratuita de zahar si ulei este metoda cea mai cunoscuta. Aceasta clica a reprezentat o frana continua in dezvoltarea tarii, o ciuma pentru Romania.Deturnarea resurselor statului a fost posibila, pe de-o parte, pe fondul lipsei de experienta democratica si a nivelului scazut de trai, lasate mostenire de deceniile de comunism. Pe de alta parte, o fractiune importanta din segmentul din populatie care si-a petrecut cea mai mare parte a vietii inainte de 1989, nostalgici ai comunismului, a ramas prizoniera mentalitatilor si obiceiurilor din trecut, sustinand prin vot clica neo-comunista si, in mod implicit, si sistemul acesteia de valori, reprezentat de minciuna, impostura, manipulare, coruptie, hotie.In ultimele trei decenii, fiind in permanenta sabotata din interior de clica neo-comunista, sansa Romaniei a fost reprezentata de aderarea la Uniunea Europeana si la NATO, institutii care sustin valorile democratice. Acestea au pastrat aprinsa speranta pentru o Romanie democratica si prospera, reprezentand piloni de referinta ai dezvoltarii tarii noastre, fara de care drumul spre o natiune de nivel european ar fi fost probabil deturnat, spre est, spre Rusia, spre subdezvoltare si dictatura.Pe masura ce s-au adunat anii in care a controlat institutiile si resursele statului, lacomia si impertinenta clicii neo-comuniste s-au amplificat. Actiunile subversive au capatat caracter infractional tot mai pronuntat si o amploare atat de mare, incat nu au mai putut fi mascate eficient prin manipulari realizate prin intermediul posturilor de televiziune infintate si controlate, de exemplu, de infractori. Astazi, in mod reprezentativ, multi dintre membrii din conducerea PSD si chiar presedinti ai acestui partid, cum sunt Adrian Nastase si Liviu Dragnea, au la activ mai multe condamnari penale si ani de inchisoare. Punctul culminant al acestei traiectorii nocive pentru Romania a fost reprezentat de ultimii trei ani de guvernare dezastruoasa PSD-ALDE-UDMR. Acestia au fost marcati de impunerea sub-mediocritatii si clientelismului in institutiile de stat, in colaborare stransa cu grupuri infractionale organizate pentru controlul si deturnarea resurselor statului. Infractionalitatea a fost in permanenta sustinuta de aceste partide, prin atacarea justitiei, prin promulgarea unor legi favorabile acestora.In ciuda faptului ca a fost cvasi-continuu devalizata si capusata de clica PSD, Romania a facut pasi inainte. Insa, raportat la potentialul imens de dezvoltare pe care il are, tara s-a dezvoltat foarte putin. De exemplu, in ciuda faptului ca dezvoltarea economica a Romaniei depinde in mod sensibil de extinderea retelei de drumuri, este aproape neverosimil ca in treizeci de ani, intr-o tara europeana nu au fost construite decat cateva sute de km de autostrazi, desi au fost colectate de la contribuabili taxe speciale pentru drumuri, de exemplu prin includerea acestora in pretul benzinei. Mai mult, construirea celor catorva sute de km de autostrada s-a facut de multe ori cu firme agreate de aceste partide, la preturi exorbitante, pe baza unor contracte dezavantajoase pentru stat. Acesta este un exemplu particular, din nenumaratele aflate la dispozitie, de modalitati prin care PSD a devalizat efectiv tara si pe romani, pe parcursul a trei decenii, prin toate modalitatile pe care ni le putem imagina, sau nu.In mod paradoxal, aspectul pozitiv al ultimilor 3 ani de guvernare catastrofala PSD-ALDE-UDMR este reprezentat de faptul ca o mare parte dintre romani a inteles care sunt adevaratele intentii si naravuri ale clicii neo-comuniste si ca acestea nu au nici o legatura cu binele romanilor. Din pacate, a fost nevoie de derapaje majore, care au pus in pericol tanara democratie, pentru ca majoritatea romanilor sa inteleaga ca PSD si partidele aliate lor sunt in fapt grupruri infractionale organizate conectate la resursele tarii, care numai de binele romanilor nu sunt preocupate.Cu siguranta, cele mai mari castiguri ale acestor 30 ani sunt legate de faptul ca am invatat ce este democratia si ce inseamana un stat de drept, ca am simtit si prins gustul libertatii de exprimare si de circulatie, ca am invatat ca aceasta se poate pierde usor.Dupa trei decenii, balanta istoriei Romaniei pe ale caror brate stau, pe de-o parte trecutul intunecos si falimentar al comunismului, iar pe de alte parte viitorul prosper, bazat pe valori europene, se inclina inspre destinul european al Romaniei. In prezent, numarul tinerilor care nu au crescut in comunism, ci intr-o societate libera, care au calatorit fara restrictii in tari democratice, probabil ca depaseste numarul romanilor maturi care au petrecut cea mai mare parte in comunism. Constiinta si responsabilitatea de a fi cetateni ai unui stat democratic s-au conturat si maturizat. Experienta si mentalitatea de tip antreprenorial s-au extins semnificativ la nivelul societatii. Puterea de a controla prin dezinformare si manipulare cetatenii, prin intermediul posturilor TV controlate de membri ai clicii PSD, este in continua scadere, fiind contrabalansata de mediul on-line. Nu in ultimul rand, spiritul civic dezvoltat si demonstrat de milioane de romani in protestele din ultimii trei ani, desfasurate pentru a sustine institutiile statului de drept si un sistem de valori sanatos, a reprezentat un exemplu pentru celelalte tari europene.In contextul derapajelor penale si al atacurilor la statul de drept, operate de PSD-ALDE-UDMR, multi romanii au inteles mai bine rolul, insa si fragilitatea, institutiilor statului de drept. Scorurile record de mici obtinute de PSD si partidele satelite la ultimele randuri de alegeri, precum si rezultatele foarte incurajatoare obtinute de partide care sustin un sistem sanatos de valori, sustin schimbarea inclinarii balantei si alimenteaza speranta pentru o Romanie europena si prospera in urmatorii ani.Daca tara a reusit sa faca pasi inainte chiar si in conditiile in care a fost masiv sabotata si devalizata de clica PSD, ne putem imagina cat de frumos poate evolua, odata eliberata de ciuma rosie. Romania are un potential de dezvoltare imens, generat, de exemplu, de pozitia geostrategica de exceptie, de potentialul turistic si agricol deosebit, de resursele naturale semnificative, de creativitatea romanilor. Daca adaugam la acestea si dimensiunea spatiala si numarul locuitorilor, devine clar ca Romania are capacitatea de a deveni una dintre democratiile cele mai puternice din Europa.Pentru aceasta, are in mod imperativ nevoie, printre altele, de o justitie independenta, de un sistem de educatie performant, de un sistem de sanatate eficient, de infrastructura de transport, de intarirea institutiilor statului, de implementarea meritocratiei. Atingerea acestor obiective depinde in mod esential de finalizarea unui proces fundamental pentru societatea romaneasca, compatibil cu valorile democratice, aflat in desfasurare:Alegerile europarlamentare si prezidentiale desfasurate in anul 2019 au aratat ca majoritatea romanilor nu mai tolereaza politicieni de care minciuna, impostura, coruptia si hotia sunt lipite ca marca de scrisoare, ci sustin o noua generatie de oameni politici, care lupta pentru impunerea unui sistem de valori sanatos. Aceeasi tendinta, manifestata la alegerile locale si la cele parlamentare programate in 2020, va consfinti inclinarea balantei inspre o Romanie eliberata de metehnele si naravurile comunismului si va oferi noii generatii de politicieni o sansa istorica, aceea ca in urmatoarele 1-2 cicluri electorale, fara PSD la putere, sa inscrie Romania pe o traiectorie pe care poate deveni una dintre democratiile puternice din Europa.