Banca Mondiala: Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si matematica

Conform sursei citate, extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene."Tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate in regiunile prospere, insa risca sa sporeasca rata somajului si sa impinga si mai multi oameni intr-o stare de saracie, in unele dintre zonele cele mai defavorizate ale Europei.In ultimii 15 ani, numarul de meserii ce implica munca fizica a scazut in UE cu peste 15%, in timp ce meseriile ce implica analiza si creativitate au crescut cu acelasi procentaj. Aceasta tendinta este in curs de crestere. Raportul recomanda decidentilor politici sa-si intensifice eforturile de crestere a competentelor lucratorilor, pregatindu-i pentru noi ocupatii, pe o piata a muncii care evolueaza rapid", se arata in document.In acest fel, informeaza raportul, se vor imbunatati si standardele de viata in acele tari si regiuni ramase la niveluri inferioare de dezvoltare."Remarcabilul mecanism de convergenta al UE a sporit nivelul de crestere si prosperitate, aducand beneficii oamenilor si firmelor din toata Europa, de peste 60 de ani. Cu toate acestea, convergenta nu se realizeaza in mod automat. Acest mecanism se va bloca daca nu se iau masuri pentru a se asigura ca toti oamenii obtin aceleasi beneficii.Pentru a mentine acest avant, avem nevoie de politici prin care sa ne asiguram ca oamenii detin competentele necesare pentru a valorifica noi oportunitati. Accesul sporit la invatamant si formare, alaturi de imbunatatirea mediului de afaceri national vor crea mai multe locuri de munca pentru oameni", a declarat directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.Raportul mai sugereaza ca birocratia impovaratoare trebuie eliminata pentru a permite firmelor sa-si valorifice intregul potential si pentru a putea beneficia de tranzitia spre tehnologie."Discrepantele crescande dintre statele din nord si cele din sud inregistrate la nivelul productivitatii in ultimele doua decenii ilustreaza provocarile imediate cu care se confrunta Europa. In perioada scursa de la sfarsitul anilor 1990 si pana in prezent, cresterea productivitatii a inregistrat o decelerare de la 2% la 1,5% in Europa de Nord, in timp ce in Europa de Sud decelerarea a fost de doua ori mai rapida.Educatia de calitate scazuta in anumite regiuni si tari ale UE creeaza si un clivaj socio-economic intre cei mai bogati si cei mai saraci. In 50% din statele UE, peste 20% dintre adolescentii cu varste de peste 15 ani se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, in timp ce in Bulgaria, Malta, Romania si Slovacia, procentajul respectiv depaseste 30%", mentioneaza sursa citata.Pentru a inlatura diferentele existente la nivelul pietei muncii, spune Banca Mondiala, guvernele trebuie sa regandeasca sistemele educationale si sa introduca politici pentru crearea unor oportunitati egale in educatie si angajare pe piata muncii.In multe tari, sunt necesare imbunatatiri radicale pentru a inzestra elevii si studentii cu competentele care le sunt necesare pentru a concura cu succes pentru locurile de munca disponibile in viitor.