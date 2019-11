Banca Mondiala: Peste 27% dintre romanii cu inalta calificare locuiesc in afara tarii

Ziare.

com

Potrivit Raportului "Migration and Brain Drain", publicat in octombrie 2019 de Banca Mondiala, citat de Edupedu , "migratia persoanelor cu inalta calificare in Europa si Asia Centrala a crescut rapid in ultimele cateva decenii. In Europa de Est si Balcani, schimbarea regimului si intrarea multora dintre aceste tari in Uniunea Europeana a deschis usile Europei de Vest pentru multi tineri profesionisti".In Romania, emigratia a crescut cu 287% intre 1990 si 2017, cea mai mara rata a emigratiei fiind inregistrata de segmentul muncitorilor cu inalta calificare. Domeniile care resimt cel mai puternic acest exod al fortei de munca sunt domeniul stiintei si domeniul tehnologiei, se mai precizeaza in raport.Numarul emigrantilor era de 3,6 milioane in 2017, reprezentand 18,2% din populatia Romaniei.Conform unui studiu UNESCO recent, cu cat oamenii sunt mai educati, cu atat este mai mare inclinatia lor spre relocare, pentru a castiga mai bine de pe urma calificarii lor, mai noteaza Edupedu.