Bataia NU e rupta din Rai: Un nou studiu arata cat de mult rau faci daca palmuiesti un copil

Cercetarea, realizata pe baza unor, a demonstrat ca declaratiile ingrijitorilor cu privire la pedepsele corporale aplicate copiilor au fost asociate cu o dezvoltare sociala deficitara in randul a 215.885 de minori cu varste intre trei si patru ani, relateaza Xinhua.Parintelui sau ingrijitorului i s-au solicitat personal informatii cu privire la comportamentul copilului fata de ceilalti copii, daca acesta ii loveste cu mainile sau cu picioarele sau daca ii musca, dar si daca atentia ii este distrasa cu usurinta. Totodata, intrebarea despre pedeapsa corporala viza metoda de disciplinare fizica aplicata asupra copilului sau a fratilor sai in luna premergatoare studiului.O treime dintre respondenti au fost de parere ca pedeapsa fizica este necesara pentru cresterea si educarea corespunzatoare a unui copil.Dintre copiii inclusi in studiu, 43% primeau pedepse corporale sau locuiau intr-o casa in care un alt copil era palmuit. Ambele situatii au dovedit ca, potrivit concluziilor cercetatorilor.", a declarat Garrett Pace, autor principal al studiului si doctorand in asistenta sociala si sociologie la Universitatea Michigan.Pace a notat de asemenea ca ''reducerea pedepsei corporale ar putea contribui in mare masura la reducerea poverii sanatatii mintale a copiilor si la imbunatatirea dezvoltarii acestora la nivel global''.La nivel international a fost depus mai mult efort pentru crearea de politici care descurajeaza pedepsele corporale aplicate copiilor., ceea ce reprezinta un beneficiu pe termen lung pentru bunastarea copiilor, dupa cum a notat Pace.Palmuirea reprezinta una dintre cel mai des intalnite forme de disciplinare fizica a unui copil la care apeleaza parinti din intreaga lume.Studiul a fost publicat in noul numar al jurnalului Child Abuse & Neglect.