Batrani tinuti la subsol, in camere fara ferestre si in mizerie, intr-un azil ilegal din Craiova. Plateau 2.200 de lei, lunar

Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Dolj, cei 22 de seniori erau cazati in camere mici, murdare, fara apa calda. Unii dintre ei locuiau la subsolul cladirii, in incaperi fara ferestre si cu grup sanitar comun."Nu se practica curatenia, nu se practica dezinfectia. S-au gasit cateva produse dezinfectante cu termen de valabilitate expirat.(...) Iluminatul este necorespunzator. Sunt dormitoare si la subsol, fara ferestre si fara grupuri sanitare pe fiecare camera. Nu se asigura apa calda necesara. Toata unitatea este neigienizata", a declarat Valeria Andreescu, director executiv DSP DoljCladirea pare o ruina si privita din exterior, cu tencuiala cazuta si geamuri sparte. In curtea interioara, printre mormane de gunoaie, sunt intinse rufe la uscat. Pentru toate aceste conditii, rudele seniorilor cazati aici platesc aproximativ 2.200 de lei, lunar.Caminul functiona ilegal, chiar in centrul Craiovei. In 2018, tot din cauza neregulilor descoperite, reprezentantii DSP au suspendat autorizatia de functionare. Patronul centrului neaga acuzatiile aduse de DSP Dolj."Noi nu am avut probleme, nu am avut mortalitati, ceva...Sunt licente luate, sunt toate astea...Noi suntem in carantina", spune patronul caminuluiPentru neregulile descoperite, DSP a amendat reprezentantii azilului cu 40 de mii de lei si a dispus ca in urmatoarele zile varstnicii sa fie luati acasa de rude sau sa fie mutati in alte centre.