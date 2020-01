Bebelus de trei zile abandonat intr-o cutie de carton: Mama e infirmiera. Copilul a fost gasit in soc hipotermic

Ziare.

"A fost gasit in soc hipotermic, cu hipotermie severa, 32 grade temperatura cutanata, cu glicemie nedetectabila. In momentul de fata este in incubator, cu temperatura cutanata in crestere, cu perfuzie, cu glicemia echilibrata si in curs de echilibrare si a celorlati parametri", a declarat Lucica Alexe, sef Sectie Neonatologie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina.Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, Mihaela Dicanu, mama bebelusului abandonat intr-o cutie de carton dintr-o casa parasita din Morunglav are 40 de ani si mai are acasa doi copii.Ea este infirmiera de la spitalul din Bals, au stabilit, vineri, procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Bals."S-a dispus o ancheta in rem pentru rele tratamente aplicate minorului. Fata de femeie se va dispune si o expertiza medico-legala pentru a se vedea daca a avut discernamant, daca i-a fost afectat discernamantul", a declarat Mihaela Dicanu, purtator de cuvant Parchetul de pe langa Judecatoria Bals.Medicii slatineni au contactat reprezentantii DGASPC Olt, iar asistentii sociali vor prelua bebelusul.