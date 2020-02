BRomania regizeaza primul lungmetraj caritabil din Romania: Copacul Dorintelor

Ziare.

Filmul este regizat de Matei Dima (BRomania), care se implica pro bono in acest proiect, iar incasarile se vor indrepta in totalitate catre HOSPICE Casa Sperantei si catre ingrijirea gratuita a micilor pacienti.Scenariul filmului este scris de Mihai Manescu (manager comunicare & brand HOSPICE Casa Sperantei) si de Matei Dima si are ca punct de plecare povestile adevarate ale mai multor copii pacienti ai fundatiei.Filmul caritabil este totodata un apel la solidaritate si la implicare si subliniaza cate se mai pot face pentru copiii care aud un rece si descuranjant "nu se mai poate face nimic".Desi inspirat dintr-o realitate dureroasa,isi propune sa transmita un mesaj despre speranta, fiind totodata o incursiune in lumea fantastica a uneia dintre cele mai importante opere literare pentru copii, "Amintiri din copilarie" a lui Ion Creanga.Misiunea filmului este aceea de a transforma un subiect dificil si delicat intr-un film care poate fi vizionat de toti membrii unei familii, indiferent de varsta, fiind totodata o metafora pentru speranta si iubire."M-am atasat de Hospice Casa Sperantei acum doi ani, cand le-am facut o vizita copiilor de acolo si m-am intors un om schimbat. Copiii de la Hospice m-au invatat ca problemele mele nu sunt probleme adevarate, iar daca ei aveau puterea sa rada, vreau sa iau acea putere si sa o dau mai departe tuturor.In momentul in care am fost abordat cu scenariul "Copacul Dorintelor" m-am simtit onorat si, cumva, entuziasmat. Va fi un film greu, cu multe provocari, dar care sper sa schimbe niste mentalitati, niste vieti si, mai ales, sa stranga cat mai multe fonduri pentru acesti copii. Imi place sa fac oamenii sa rada, insa, de data asta, sper sa starnesc si alte sentimente", spune"Copiii care infrunta o boala incurabila nu au nevoie de lacrimile noastre, le au pe ale lor. Acesti copii curajosi au nevoie sa stie ca nu sunt singuri in lupta grea pe care o duc si de o societate pregatita sa ii accepte, sa si-i asume si sa ii ajute.Este pentru prima data cand profesionisti din lumea filmului se unesc pentru a genera o campanie unica de strangere de fonduri, care se va traduce in sprijin si ingrijire paliativa gratuita pentru pacientii HOSPICE Casa Sperantei.Pe langa componenta de fundraising, misiunea acestui film este de a transmite un mesaj puternic catre publicul din Romania, un mesaj pe care HOSPICE Casa Sperantei deja il transmite catre pacientii cu boli incurabile care beneficiaza de servicii gratuite de ingrijire paliativa: ''.Le suntem recunoscatori tuturor celor implicati si ii multumim lui Matei Dima, ambasador HOSPICE, pentru prietenie, pentru parteneriatul devenit deja traditie si pentru faptul ca a acceptat sa se implice pro bono in acest proiect cinematografic.Invitam si alti parteneri sa ni se alature acestui proiect, pentru ca impreuna putem face cu adevarat o diferenta pentru copiii si adultii afectati de o boala incurabila", a declarat, organizatie non-profit infiintata in 1992 la Brasov, a introdus conceptul de ingrijire paliativa in Romania si este cea mai mare fundatie din tara care ofera gratuit servicii specializate gratuite de acest tip.Organizatia are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile.HOSPICE a dezvoltat servicii complete de ingrijire paliativa, care sunt oferite in centre de zi, ambulatorii si unitati proprii pentru internare, la domiciliul pacientilor si in spitalele partenere.In cei 28 de ani de existenta, HOSPICE a adus alinare si speranta pentru peste 34.000 de copii si adulti cu boli incurabile, cat si familiilor acestora.este unul dintre primii si cei mai cunoscutii creatori de continut din Romania. Anul trecut si-a facut debutul ca regizor odata cu lungmetrajul "5GANG - Un altfel de Craciun", care a doborat la lansare recorduri de incasari.Totodata, Matei este si producator si actor, remarcandu-se si cu alte proiecte de film precum "Miami Bici", in regia lui de Jesus del Cerro, film ce a stabilit un numar record de spectatori in primul weekend de la lansarea in cinematografe si a devenit cea mai populara comedie romaneasca din ultimii 26 de ani, sau "L-a Seral", primul serial romanesc online de comedie, cu milioane de vizualizari pe YouTube.Dupa ce a studiat teatru si relatii publice in Los Angeles, Matei Dima s-a intors in Romania in 2014 pentru a testa un domeniu nou, inca neexploatat la acea vreme: entertainment in online.Proiectul BRomania a fost primul care a introdus cu succes fenomenul VINE-urilor in Romania. De la Vine, la YouTube, Facebook si Instagram, BRomania a ajuns la peste un milion de urmaritori si la adevarate productii de film.Matei a pus bazele unei comunitati a consumatorilor de divertisment online de pretutindeni, a cucerit internetul cu sketch-urile sale si a stabilit un record cu cel mai viral video romanesc, ajungand la peste 51 de milioane de vizualizari.Totodata, show-ul sau national, live-ul de comedie #CuDeToate, a fost sold-out dupa sold-out.