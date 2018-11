Bustul Reginei Maria va fi expus pe 1 decembrie la Castelul Bran

Ziare.

Bustul care va fi expus la Bran pune accent pe trasaturile chipului Reginei, din care transpar finetea si spiritul aprig ale acesteia si este o lucrare reprezentativa pentru perioada de maturitate a artistei.Opera este rodul unor studii realizate de artista Milita Petrascu pe baza modelului, stiuta fiind relatia de prietenie dintre aceasta si Regina Maria.In prezent, bustul apartine unui colectionar privat si va putea fi vazut, de la 1 decembrie, in dormitorul Reginei Maria, din Castelul Bran.Primul exemplar al artistei a fost donat Muzeului "Cuibul Reginei" din Balcic, Bulgaria, unde se afla si astazi, in interiorul Castelului, intr-una dintre incaperile centrale."Evenimentul reprezinta un gest firesc dat fiind ca Branul a fost, alaturi de Balcic, resedinta preferata a suveranei. Se recreeaza astfel o punte simbolica intre cele doua locuri, unul strajuit de crestele semete ale muntilor Bucegi, altul scaldat in spuma Marii Negre.Evenimentul are dubla semnificatie, Ziua Nationala a Romaniei fiind, in an centenar, cea mai buna ocazie pentru a sublinia contributia capitala a Reginei Maria la realizarea Marii Uniri. In plus, este si un omagiu adus artistei, care s-a nascut in luna decembrie a anului 1892", au mai spus acestia.La 1 Decembrie, vizitatorii Castelului Bran vor primi o cocarda tricolora, iar pe fatada edificiului va fi desfasurat drapelul national.