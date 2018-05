Cat de batrani suntem. Topul judetelor in functie de varsta medie

Ziare.

com

Cei mai tineri romani se afla in judetele Ilfov, Suceava si Iasi, unde varsta medie este de 40 de ani, conform Ziarul Financiar. La polul opus se afla judetele Caras-Severin, Hunedoara, Valcea, Mehedinti, Valcea, Olt, Teleorman, Prahova, Buzau si Braila. Aici, unde varsta medie este de 43 de ani."Imbatranirea demografica este un fenomen care caracterizeaza intreaga perioada postdecembrista, dar acest fenomen are disparitati, sunt diferente notabile la nivel de judete. (...) Ilfov are inca o populatie destul de tanara, de exemplu, pe cand judetul Teleorman are de doua ori mai multi varstnici de 65 de ani si peste decat tineri", a spus Silvia Pisica, directorul general al Directiei Generale de Statistica Sociala din cadrul Institutului National de Statistica.Romania ocupa locul 12 in topul statelor UE cu cele mai scazute varste medii. Varsta medie a populatiei in Germania si Italia este 45,9 ani, iar la polul opus se afla Irlanda (cu o varsta medie a populatiei de 36,9 ani), Cipru (37,4 ani) si Luxemburg (39,4 ani).