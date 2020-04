Cat de mult respecta romanii masurile impuse de autoritati si ce spun despre traiul in izolare - sondaj IRES

Distantarea sociala

Acest studiu a urmarit, intre altele, modul in care masurile de restrictionare a deplasarilor si a interactiunilor sociale dispuse de autoritati pe fondul epidemiei sunt respectate si percepute de catre romani, se arata intr-un comunicat de presa remisAstfel, peste trei sferturi dintre romani au spus ca respecta "in totalitate" indicatiile transmise de autoritati, acelasi fiind cazul si dupa declararea starii de urgenta."Categoriile in randul carora se manifesta un grad mai ridicat de conformism sunt persoanele intre 51 si 65 de ani si respondentii cu educatie superioara si peste", conform sursei citate.67% dintre respondenti au afirmat ca au respectat in totalitate indicatia de a ramane la domiciliu - cei mai multi fiind varstnici si respondenti din mediul rural, din Transilvania si Banat.In perioada 4-7 aprilie aproape jumatate dintre romani au iesit intr-un loc public - 45% - dintre care 29% au iesit o data, iar 16% au iesit de mai multe ori. Totodata, 55% nu au iesit deloc."Femeile, varstnicii, cei cu educatie scazuta sunt categoriile de respondenti care declara in proportii mai ridicate ca nu au iesit intr-un loc public in aceasta perioada", arata studiul.Principalele motive pentru care romanii au iesit din casa sunt cumparaturile si deplasarea la locul de munca.In acelasi timp, 65% dintre romani cred ca majoritatea oamenilor din localitatea lor respecta recomandarile autoritatilor privind conduita in aceasta perioada.Referitor la experienta de a sta atat de mult in casa, romanii sunt cam indecisi: 35% spun ca este mai degraba placuta, 34% ca este mai degraba neplacuta, iar 30% nici placuta, nici neplacuta.Totusi, cercetarea releva ca in ultimele doua saptamani a crescut procentul celor nemultumiti (19% - 16-17 martie, 34% - 7-8 aprilie).In ce priveste distantarea sociala, romanii au respectat-o in procent ridicat.7% dintre participantii la studiu au continuat sa primeasca vizite si dupa declararea starii de urgenta, cei mai multi primind vizite din partea rudelor, prietenilor si vecinilor.Totodata, un sfert dintre romani au refuzat persoane care doreau sa vina in vizita, iar 14% dintre respondenti au recunoscut ca au facut si ei vizite in perioada starii de urgenta: trei sferturi dintre ei au vizitat rude, 13% prieteni, iar 11% vecini.Dintre acestia, 3% au fost refuzati de persoanele la care voiau sa se deplaseze.Cercetarea IRES mai arata ca telefonul si Internetul au suplinit contactul direct.Astfel, de cand a fost instaurata starea de urgenta, 92% dintre respondenti au contactat alte persoane pentru a se interesa de starea lor sau pentru nevoia de a comunica."Cei mai multi si-au contactat rudele (94%), prietenii (60%), colegii de serviciu (30%) si vecinii (21%)", arata studiul.78% au transmis ca au fost contactati la randul lor de alte persoane, fiind cautati de rude (92%), de prieteni (64%), de colegi de serviciu (28%) sau de vecini (19%).Totodata, 35% dintre romani spun ca in aceasta perioada au comunicat mai mult decat in mod obisnuit cu persoane cu care nu locuiesc impreuna.In ce priveste distantarea fizica, respondentii sustin ca o respecta."89% spun ca nu au dat, in ultimele doua saptamani, mana cu persoane care nu locuiesc in gospodaria lor, 96% nu au imbratisat si nici nu au sarutat pe cineva din afara gospodariei.Insa jumatate dintre cei chestionati spun ca au stat la o distanta mai mica de 1,5 metri de persoane care nu locuiesc in gospodaria lor", mai arata sursa citata.Studiul a fost facut pe un esantion de 1.055 de indivizi, cu varsta de peste 18 ani, in perioada 7-8 aprilie. Datele au fost culese prin metoda CATI, existand o eroare maxima de +/- 3%.A.D.