Cat de multumiti sunt romanii de masurile luate impotriva pandemiei - barometru IMAS/Europa FM

Sursa: Europa Fm

LIVE

Ziare.

com

Intrebati despre masurile luate, 76,2% dintre respondenti au raspuns ca sunt de acord si oarecum de acord, in timp ce 21,2% au raspuns negativ.In ce priveste cresterea numarului de cazuri de coronavirus in tara noastra, peste 70% dintre romani se asteapta la acest lucru, in timp ce un sfert dintre cei care au raspuns la sondaj au spus ca nu cred asta.Totodata, 86% dintre cetateni considera ca este eficienta campania Ministerului Sanatatii de informare a populatiei cu privire la masurile de prevenire si combatere a infectarii cu coronavirus.In acelasi timp, 11% dintre respondenti au zis ca nu sunt multumiti de ea.Sondajul a fost facut in perioada 5-26 martie, pe un esantion de 1.010 persoane cu varsta peste 18 ani. Marja de eroare este de 3,1%.