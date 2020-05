Caz de cruzime in Bistrita-Nasaud: O femeie cu handicap grav, tinuta incuiata de asistenta platita sa o ingrijeasca

Ziare.

Cazul a fost depistat in urma unei perchezitii domiciliare."La data de 6 mai, politistii din cadrul Biroului Arme Explozivi si Substante Periculoase si Serviciului pentru Actiuni Speciale au efectuat trei perchezitii domiciliare, toate in localitatea Tureac, intr-un dosar penal constituit initial pentru infractiuni la regimurile armelor si rutier.Cu ocazia perchezitiilor, la una dintre locuinte, politistii au gasit o persoana cu handicap grav, care era tinuta inchisa. Aceasta era incredintata spre ingrijire unei femei in varsta de 44 de ani, din localitatea Tureac care, impreuna cu sotul ei in varsta de 45 de ani, profitand de imposibilitatea de a se apara, ar fi tinut-o inchisa, intr-o anexa a locuintei, in conditii necorespunzatoare, punandu-i sanatatea in pericol", se arata in comunicatul IPJ Bistrita-Nasaud.In cauza s-a deschis dosar penal pentru lipsire de libertate, pe langa acuzatiile legate de infractiuni la regimul armelor, substantelor periculoase, protectiei mediului si rutier, care au stat la baza perchezitiilor domiciliare.Conform aceleiasi surse, in noaptea de 8 spre 9 mai, fata de asistenta personala a femeii de 38 de ani a fost luata masura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, in timp ce sotul ei a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar fiul lor, de 19 ani, a fost plasat sub control judiciar.Directorul adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bistrita-Nasaud, Crina Andreica, a declarat, pentru Agerpres, ca institutia a fost sesizata de politisti despre situatia femeii cu handicap grav, la fata locului fiind trimis un reprezentant care sa analizeze cazul.Femeia de 38 de ani se afla inca din 2009 in ingrijirea asistentei personale, dar pana acum nu au existat reclamatii in legatura cu situatia ei.Potrivit Crinei Andreica, persoana cu handicap era tinuta intr-o anexa aflata in continuarea locuintei, unde avea un pat si o soba, in timp ce pentru nevoile fiziologice ii fusese pusa la dispozitie o galeata.Primarul comunei Tiha Bargaului, Vasile Sut, a precizat, pentru Agerpres, ca, avand in vedere ca centrele rezidentiale de stat nu fac internari in aceasta perioada, va incerca la inceputul saptamanii viitoare sa ia legatura cu un centru privat din judet, pentru ca femeia de 38 de ani sa fie transferata acolo.Pana una alta, femeia de 38 de ani va fi internata, sambata seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, pentru a fi evaluata, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan.Potrivit lui Moldovan, un reprezentant al Primariei Tiha Bargaului si un echipaj de politie se vor deplasa, sambata seara, la locuinta respectiva din localitatea Tureac, pentru a rezolva situatia in care a ajuns femeia, care a ramas sa locuiasca in respectiva anexa, in conditii improprii, si dupa ce asistenta personala a primit arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar sotul sau a fost arestat preventiv.Tot la inceputul saptamanii viitoare, DGASPC va verifica daca Primaria Tiha Bargaului a depus raportul semestrial in legatura cu femeia de 38 de ani cu handicap grav. Ulterior, se vor face demersuri in vederea internarii femeii intr-un centru privat pentru persoane cu dizabilitati din orasul Beclean.In comunicatul IPJ Bistrita-Nasaud se mai precizeaza ca sotul asistentei personale a detinut fara drept o arma letala, de vanatoare, iar in locuinta au mai fost gasite substante periculoase expirate, articole pirotehnice, 45 de litri de alcool si o instalatie artizanala de fabricat alcool.Totodata, fiul asistentei personale este cercetat penal pentru ca ar fi condus, in repetate randuri, pe drumurile publice, un autoturism, fara a detine permis de conducere si aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.