Aberatia zilei: Parintii care pleaca din tara sunt vinovati de autismul copiilor

Una e furtuna de emotii si anxietati prin care trece copilul, iar anxietatea de separare e una dintre cele mai adanc inradacinate traume, alta e sentimentul urias de vinovatie al parintelui.Nicaieri insa nu e de gasit autismul, o tulburare neurobiologica serioasa, complexa si care nu depinde de cat de iubit este copilul sau de cat de mult e parintele prezent fizic in viata lui. Absenta parintelui duce la alte fenomene emotionale si sociale, dar nu are de-a face cu biologia.A spune, asadar, ca a crescut numarul cazurilor de autism in randul copiilor ramasi in grija rudelor, pentru ca parintii lor muncesc peste granite, are doua consecinte extrem de grave:1., de la acela de abandon pana la acela al ratarii personale.Adeseori sunt copii insingurati, furiosi sau care dezvolta o paleta larga de anxietati. Anxietatea de separare care apare in copilarie va ramane o trauma a vietii de adult, alaturi de alte frici care se convertesc, de fapt, intr-un mecanism supradimensionat de auto-aparare.Dar a spus-o tocmai ministrul roman al Sanatatii: "Din pacate, datorita (sic!) acestui fenomen tipic Romaniei, a plecarilor persoanelor active in strainatate, avem din ce in ce mai multe cazuri de autism. Este o corelare intre aceasta afectiune si timpul care este petrecut de parinti cu copiii la varste fragede."De fapt, teoria aceasta ca autismul e cauzat de o ruptura afectiva, care a fost una dintre tezele initiale formulate de psihiatrul austriac Leo Kanner ("mama frigider" si lipsa autentica de caldura maternala) a fost rapid reevaluata chiar de Kanner, care a admis ca. Tezele biologice folosesc mai mult si nu doar teoretic, ci pentru a putea recunoaste simptomele si intervene terapeutic.Cand Matei Calinescu a aflat ca fiul lui cel asteptat si iubit, cel care a dat unul dintre cele mai tulburatoare personaje de literature personala, e diagnosticat cu autism, a inceput sa citeasca enorm, in incercarea de a-si intelege fiul.Niciun ministru american al Sanatatii nu i-a spus ca el ar putea fi vinovat de autismul fiului ori de epilepsie, nici ea complet elucidata de medicina, in ceea ce priveste cauzele.Din contra, medicii cu care a vorbit despre boala lui M. l-au ajutat sa inteleaga ca nu sunt de cautat vinovatii, ca in culpa nu e cantitatea si nici macar calitatea iubirii, ci un cumul inca necartografiat complet de gene si predispozitii mai degraba neurobiologice.Culpabilizarea tatalui (in acest caz) ar fi avut consecinte negative atat asupra sanatatii mintale a acestuia din urma, cat si asupra recuperarii, ingrijirii si valorizarii fiului.Dincolo de neintelegerea asta primara a unei tulburari neurobiologice despre care se fac cercetari si se scriu studii, se fac campanii de constientizare, tocmai pentru a nu mai vehicula teze precare intelectual si care ar putea avea consecinte parsive, de tipul anti-vaccinismului, ministrul roman al Sanatatii ii vulnerabilizeaza, o data in plus, pe copiii ai caror parinti muncesc in strainatate.Acesti copii, parte a unui fenomen sociologic pe care statul roman trebuie sa si-l asume la nivel de politici publice serioase, nu au nevoie de etichetari suplimentare, extrem de riscante."Am vazut copii devastati de plecarea parintilor lor, care nu au mai reusit sa gaseasca un sens intr-o viata fara mama sau tata alaturi; am vazut copii - cazurile fericite insa putine, care incet-incet invata sa vada in noul adult care ii ingrijeste si protejeaza - bunica, matusa, unchi - un nou parinte; sunt copii care cresc cu un parinte alaturi si cu dorul coplesitor al celuilalt aflat departe; copii care nu reusesc sa-si scuture din ochi tristetea si dorul sau copii care, pentru a se proteja de suferinta, aleg evitarea, detasarea, aleg sa uite si invata, din nefericire prematur dar definitiv, ca atasamentul si apopierea inseamna pierdere si suferinta si ca, pentru a-ti fi bine, trebuie sa pastrezi distanta.Acestia din urma ne pacalesc cu masca supravietuirii si adaptarii, cand in realitate vorbim de copii care au invatat de timpuriu ca nimic nu este garantat in viata, nici macar increderea si iubirea neconditionata dintre parinti si copii", spune psihologul Diana Stanculeanu *** Datele ANPDCA pentru intreaga tara arata o crestere semnificativa in ultima perioada - de la 85.000 in decembrie 2015 la peste 96.700 de copii cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate, in iunie 2017, ultimele date centralizate la nivel national. Dintre acestia, potrivit cifrelor oficiale, 21.928 au unicul parinte sau pe amandoi parintii plecati sa castige bani in afara tarii.Datele culese de Organizatia Salvati Copiii de la Inspectoratele Scolare Judetene insa au relevat un numar mult mai mare de copii in aceasta situatie, peste 212.000, iar aceste date nu sunt nici ele complete, pentru ca includ doar copiii inscrisi in sistemul educational. Adaugand si copiii de varsta anteprescolara si pe cei neinscrisi la scoala sau care au abandonat scoala, estimam ca numarul total al copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate se ridica la aproximativ 250.000.