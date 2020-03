Cel mai batran cioban din Romania a murit la 102 ani, intr-un accident de tractor, la stana

Ziare.

Mos Stefan era cunoscut ca fiind cel mai in varsta angajat cu carte de munca din Romania, primul sau contract fiind incheiat atunci cand a implinit 90 de ani. Dupa 10 ani si jumatate, el admitea ca trebuie sa iasa la pensie pentru ca nu mai putea mulge oile in rand cu cei tineri, el devenind astfel primul roman care s-a pensionat la 100 de ani."Am vorbit cu el in urma cu cateva zile. Era sanatos si mi-a spus ca se simte foarte bine, ca nu are probleme nici macar cu coronavirusul. Din cate am inteles, s-a dus sa-si ajute fiul, care are o stana pe malul Muresului, si a fost lovit accidental de un tractor care a dat cu spatele", a declarat, duminica, pentru Agerpres, omul de afaceri Emil Parau, cel care a fost primul angajator oficial al lui mos Stefan.In anul in care a implinit 100 de ani, mos Stefan participa, pentru prima oara in viata, la Serbarile Nationale de la Tebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu. Ca de fiecare data, era imbracat in straiele populare la care nu a renuntat niciodata in viata."Nu am cuvinte sa va pot spune si sa ma credeti cat ma simt de bine. Mi se pare ca simt ca am intinerit. De multi ani mi-o tot fost gandul sa vin la Tebea si, dupa ce am trecut de suta de ani, mi-a venit randul si am venit. A fost foarte frumos, parca nu am cuvinte sa va spun exact ce placut a fost. Parca simt cum creste inima-n mine. Asa ma simt de bine", s-a destainuit atunci mos Stefan.In noiembrie 2016, Stefan Gros a primit din partea Consiliului Judetean Hunedoara o Diploma de Excelenta, in semn de apreciere pentru activitatea depusa, fiind considerat un model de putere de munca, de caracter, un exemplu pentru comunitate."Mos Stefan ar fi implinit 103 ani pe 26 octombrie, de Sfantul Dumitru. Poate asa a vrut Dumnezeu. Si-a realizat visul, sa traiasca 102 ani, ca si tatal sau", a cochis Emil Parau.