Cele mai fericite tari din lume. Vezi pe ce loc se afla Romania in topul ONU

Raportul Mondial al Fericirii 2018, realizat de Reteaua de Solutii pentru Dezvoltare Durabila (SDSN), un program mondial al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), a clasificat nivelul de multumire din 156 de tari conform scorurilor obtinute la evaluari privind PIB-ul pe cap de locuitor, asistenta sociala, speranta de viata sanatoasa, libertate sociala, generozitate si absenta coruptiei.de pe a cincea pozitie ocupata anul trecut, detronand astfel Norvegia.Ca de obicei, si in 2018 primele zece locuri ale topului celor mai fericite tari din lume sunt dominate de state nordice. Primele clasate sunt:Statele Unite se afla pe locul al 18-lea, cu patru pozitii mai jos fata de anul trecut.Marea Britanie ocupa locul al 19-lea, iar Emiratele Arabe Unite se afla pe locul 20.in acest clasament cu 156 de pozitii.Un capitol al raportului de 170 de pagini este dedicat problemelor de sanatate nou aparute precum obezitatea, depresia si criza substantelor opioide, care se manifesta in special in Statele Unite unde prevalenta tuturor acestor trei provocari a inregistrat cea mai rapida crestere fata de majoritatea celorlalte state.In premiera de la initierea sa, in anul 2012, raportul, care se bazeaza pe o varietate de organizatii de votare, cifre oficiale si metode de cercetare, a luat in calcul gradul de fericire al imigrantilor nascuti in strainatate din 117 tari. Finlanda a obtinut si la aceasta categorie rezultatele cele mai bune, ceea ce a oferit acestei tari un avantaj statistic.Persoanele straine nascute in strainatate erau cel mai putin fericite in Siria, o tara impotmolita intr-un razboi civil de sapte ani."Descoperirea cea mai izbitoare a raportului este remarcabila consistenta intre fericirea imigrantilor si cea a nativilor", a declarat profesorul John Helliwell de la Universitatea British Columbia din Canada. "Desi imigrantii provin din tari cu niveluri foarte diferite de fericire, perceptiile lor legate de viata converg catre cele ale altor rezidenti din noile lor tari", a spus el."Cei care se muta in tari mai fericite au de castigat, in timp ce persoanele care fac trecerea catre state mai putin fericite pierd", a adaugat Helliwell.