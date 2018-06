Centenarul Marii Uniri: Biciclisti din toate provinciile tarii au ajuns la Alba Iulia, dupa ce au pedalat sute de kilometri (Video)

Ziare.

Ciclistii au strabatut, in medie, 100 de kilometri in fiecare zi, prin zeci de localitati, fiecare traseu insumand in jur de 500 de kilometri.Un tur care a reunit simbolic Ardealul, Banatul, Moldova si Tara Romaneasca, ""Tura se adreseaza amatorilor de ciclism, tuturor celor preocupati de sport, dar si celor care isi doresc sa dea, prin efortul lor, un mesaj de drag pentru Romania, in Anul Centenarului. (...) . 'Pedalam pentru Romania' este un mars ciclist, nu o cursa. El e", au transmis, printr-un comunicat de presa, organizatorii, respectiv Asociatia "Cu Bicicleta Departe".Participantii au fost intampinati in "Orasul Marii Uniri" de Garda Nationala de la Alba Iulia, o trupa de reenactment istoric a Muzeului National al Unirii, constituita in amintirea formatiunii militare care a contribuit decisiv la buna organizare a evenimentelor din 1 Decembrie 1918.Marsul, organizat de Asociatia "Cu Bicicleta Departe", a fost unul asistat, pe parcursul intregului traseu participantii fiind insotiti de un autocar pentru odihna si situatii speciale, masini tehnice pentru urgentele legate de biciclete, salvare si masini care au delimitat coloana.Printre cei care s-au alaturat participantilor la mars la debutul acestuia s-a aflat si, care a pedalat la Bucuresti pe traseul Piata Palatului - Arcul de Triumf."Am participat la prima etapa a acestui tur, intitulat 'Pedalam pentru Romania', un eveniment foarte frumos. I-am felicitat pe organizatori si mi-a facut mare placere sa particip. Stiti ca mie imi place sa merg cu bicicleta si prin oras si in afara orasului, dar de data asta mi-a placut in mod deosebit ca turul este pentru Centenar, pentru unitatea intre noi, intre romani, si aceste doua motive m-au facut sa particip aici, la deschidere. O prima etapa foarte buna. Oameni foarte hotarati, foarte bine dispusi. Le doresc si sper sa ajunga cu bine la Alba Iulia, 'Orasul Unirii' ", a afirmat presedintele.