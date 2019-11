Cladirilor publice din Romania le va fi masurata concentratia de radon, un gaz cancerigen

Ziare.

"Suntem intr-o retea de dezvoltare a unor entitati private sub cupola unui operator economic, cu actionar UBB si Laboratorul de incercari radon din cadrul Facultatii de Stiinta si Ingineria Mediului a UBB, care va avea capacitatea sa masoare concentratia de radon din toate cladirile publice cu locuri de munca din Romania, scoli, gradinite etc. Actiunea de masurare va incepe la sfarsitul lunii noiembrie. Detinatorii acestor cladiri trebuie sa ne contacteze pentru a putea efectua aceste masuratori.Printr-o directiva europeana din 2013, radonului i-a fost asumat oficial rolul de principal factor de mediu cancerigen pentru populatie, fiind unul din elementele care se regasesc in resursele naturale ale planetei. Masurarea concentratiei de radon in interior devine obligatorie prin legislatia romaneasca, din august 2019, iar actiunea noastra va dura pana in anul 2021", a declarat, joi, seful Laboratorului de Incercari Radon "Constantin Cosma" Cluj-Napoca, Alexandra Cucos.Aceasta a mai spus ca prin masurarea concentratiei de radon poate fi redus riscul de cancer pulmonar, deoarece pot fi luate masuri preventive."Radonul este, poate, mai periculos decat fumatul, deoarece fumatul este o chestiune voluntara, dar cu acest gaz, radonul, pe care ti-l da pamantul, ce faci? Habar nu ai ca traiesti intr-un mediu care te poate afecta si de care te poti feri, daca stii de existenta radonului si masurile de preventie. Este nevoie de o ventilatie adecvata a cladirilor, de materiale de constructii, folosite mai ales la partea de fundatie, dar si de efectuarea unor analize medicale o data pe an", a declarat, la randul sau, medicul chirurg pneumolog Dan Nicolau.Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului, Centrul pentru Cercetari Aplicate de Mediu si Laboratorul de Incercari Radon "Constantin Cosma" din cadrul UBB au organizat, joi, de Ziua Europeana a Radonului, dezbaterea "Controlul radonului in cladiri cu acces public si cu locuri de munca din Romania in contextul legislativ actual".