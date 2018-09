Comisia Europeana: Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Fiecare tara sa aleaga o data pentru totdeauna

De ce exista ora de vara si ora de iarna

In discursul sau privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude Juncker a declarat:"Cu totii afirmam in discursurile noastre ca dorim sa actionam la nivel macro in chestiunile de importanta majora si la nivel micro in chestiunile de importanta minora. Dar nu exista aplauze atunci cand legislatia UE prevede faptul ca europenii trebuie sa schimbe ora de doua ori pe an. Astazi, Comisia propune schimbarea acestei situatii.Schimbarea orei trebuie sa inceteze. Statele membre ar trebui sa decida singure ca cetatenii lor sa traiasca in conditii de ora de vara sau de iarna. Este o chestiune de subsidiaritate. Ma astept ca Parlamentul si Consiliul sa impartaseasca acest punct de vedere si sa gaseasca solutii care functioneaza pentru piata noastra interna. Suntem in intarziere".Propunerea legislativa urmareste sa asigure faptul ca orice modificari sunt efectuate in mod coordonat intre tarile vecine, astfel incat sa se garanteze functionarea adecvata a pietei interne si sa se evite fragmentarea, care ar putea aparea daca unele state membre pastreaza dispozitiile referitoare la schimbarea sezoniera a orei, in timp ce altele renunta la ele.Comisarul pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: "Propunem renuntarea la schimbarea sezoniera a orei incepand cu anul viitor. Acest calendar foarte ambitios va permite cetatenilor sa beneficieze de aceasta masura fara intarziere. In prezent invitam statele membre si intreprinderile sa faca pregatirile necesare pentru a asigura o abordare coordonata in intreaga UE"."Inlatura obligativitatea schimbarii sezoniere a orei in intreaga Uniune Europeana; stabileste un calendar clar si scurt pentru intrarea in vigoare a masurii; incurajeaza consultarea la nivel national si european, pentru a se asigura o abordare coordonata intre statele membre.Propunerea de astazi reprezinta inca un exemplu al atitudinii Comisiei prezidate de domnul Juncker, aceea de a actiona la nivel macro in domeniile de mare importanta, lasand la latitudinea statelor membre posibilitatea de a decide in cazurile in care ele sunt cele mai in masura sa o faca.In pasul urmator, propunerea Comisiei Europene va fi examinata de Parlamentul European si de Consiliu pentru a-si da acordul lor.Pentru a permite o tranzitie fara probleme, conform propunerii Comisiei, fiecare stat membru ar trebui sa comunice, pana in aprilie 2019, daca intentioneaza sa aplice in mod permanent ora de vara sau pe cea de iarna. Ultima trecere obligatorie la ora de vara ar avea loc duminica, 31 martie 2019. Ulterior, statele membre care doresc sa revina permanent la ora de iarna ar putea sa mai faca o ultima schimbare sezoniera a orei duminica, 27 octombrie 2019. De la acea data, schimbarea sezoniera a orei nu va mai fi posibila.Acest calendar este conditionat de adoptarea de catre Parlamentul European si Consiliu a propunerii Comisiei pana cel mai tarziu in martie 2019".Tarile europene au introdus dispozitiile privind orarul de vara in secolul trecut pentru a economisi energie, in special in vremuri de razboi si in timpul crizei petroliere din anii 1970.Incepand cu 1980, Uniunea Europeana a adoptat treptat acte legislative care sa puna capat schemelor nationale divergente in materie de schimbari ale orei. Cu toate acestea, in 2018, scopul schimbarii orei a devenit mult mai putin relevant, existand studii care sugereaza ca economiile de energie sunt in prezent minore, iar cetatenii se plang tot mai mult de efecte negative asupra sanatatii.Schimbarea orei a fost, intr-adevar, din ce in ce mai mult contestata de cetateni, de Parlamentul European si de un numar tot mai mare de state membre. Pornind de la cererea Parlamentului European, si ca parte a unei evaluari a dispozitiilor in vigoare, Comisia a organizat o consultare publica in vara anului 2018, care a primit 4,6 milioane de raspunsuri - cel mai mare numar de raspunsuri primite vreodata in cadrul oricarei consultari publice organizate de Comisia Europeana. 84 % dintre respondenti au fost in favoarea renuntarii la schimbarea sezoniera a orei.Comisia Europeana a concluzionat ca nu este necesar ca schimbarea sezoniera a orei sa fie reglementata in continuare de la Bruxelles si ca statele membre ar trebui sa aiba libertatea de a decide daca doresc sa utilizeze ora de vara sau de iarna si de a trata chestiunea la nivel national, in conformitate cu principiul subsidiaritatii.