Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii se autosesizeaza in cazul celor doi muncitori din Sri Lanka, alungati din Ditrau

Ziare.

com

"In urma declaratiei patronului brutariei, cum ca va retrage cei doi brutari din Sri Lanka de pe linia de productie, pentru linistea localnicilor, voi propune luni dimineasa Consiliului sa demaram procedura de autosesizare pentru posibile fapte de discriminare", a declarat pentru Mediafax presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Proprietarul brutariei din Ditrau, care a angajat doi barbati din Sri Lanka, si-a cerut scuze localnicilor pentru neplaceri si s-a oferit sa ii mute pe cei doi din procesul de productie.El s-a oferit sa ii scoata pe cei doi muncitori straini din procesul de productie si sa ii puna sa lucreze in alta parte. El le-a spus oamenilor ca acestia nu locuiesc in Ditrau si nu vor fi "deranjati".Peste 300 de persoane au participat, sambata, la Caminul Cultural din Ditrau, la o adunare populara unde s-a discutat situatia angajarii celor doi cetateni din Sri Lanka la brutaria din comuna. Oamenii au insistat ca nu vor emigranti in satul lor.Firma are peste 90 de angajati, din care 18 sunt localnici, din Ditrau, iar restul din zona, iar pentru ca mai aveau nevoie de personal si nu gaseau au adus doi oameni din Sri Lanka, cu acte, insa oamenii s-au aratat nemultumiti deoarece i-au confundat pe cei doi cu migranti ilegali si s-au temut ca vor crea probleme.