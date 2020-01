Copiii din familiile numeroase din Galati, botezati de preoti pentru a se incuraja natalitatea

Ziare.

Conform deciziei,Mai mult, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, IPS Casian, va boteza si el cel de al cincilea nascut in familiile din zona."Sfantul Sinod a decis ca anul 2020 sa fie proclamat Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor si Anul comemorativ al filantropilor ortodocsi romani. In acest context, intre proiectele propuse pentru a fi implementate, se numara increstinarea fiecarui al treilea copil al familiei din fiecare parohie, de catre preotul acelei comunitati in calitate de nas, al patrulea copil de catre preotul protoiereu, iar cel de-al cincilea copil de catre chiriarhul Dunarii de Jos", a explicat reprezentantul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, Rares Bucur.Arhiepiscopul Casian a mai anuntat ca toti preotii din eparhie care au mai multi de patru copii vor fi personajele unui album realizat din fondurile bisericii. Initiativele vizeaza incurajarea natalitatii prin evidentierea familiilor cu multi copii.