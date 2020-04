Copiii in situatie de risc primesc tichete sociale de la Kaufland prin Salvati Copiii

Ziare.

Astfel, 1.100 de copii si familiile lor vor primi tichete sociale in valoare depentru asigurarea de produse alimentare si igienico-sanitare de baza.Tichetele vor fi distribuite de catre asistentii sociali din echipele locale Salvati Copiii familiilor din comunitati rurale si urbane aflate in atentia Salvati Copiii din judetele Brasov, Constanta, Dambovita, Hunedoara, Mures, Vaslui, Suceava si Timis.tichetelor in localitatile vizate din cele 8 judete.Presedintele Executiv Salvati Copiii Romania, Gabriela Alexandrescu, a explicat ca protectia categoriilor sociale vulnerabile este o prioritate, pentru ca tocmai acestea se afla in risc sporit, atunci cand sistemul social este afectat de o criza umanitara in derulare:, a declaratIn situatii de criza socio-economica, familiile cu copii resimt mai dur efectele negative ale tensiunilor din piata muncii.Astfel, intre anii 2010 si 2012, in Romania, procentul copiilor in risc de saracie sau excluziune sociala a crescut cu aproape 4,5 puncte procentuale (de la 48,1% in 2010 la 52,5% in 2012), in timp ce, in randul adultilor, cresterea a fost de cinci ori mai mica/de doar de 0.8 puncte procentuale (de la 40,1% in 2010 la 40,9% in 2012).Datele Eurostat de dinaintea crizei sociale provocate de pandemia de SARS-CoV2 aratau ca 38,1% dintre copiii romani provin din familii care se confrunta cu deprivare materiala severa ori cu un nivel scazut al veniturilor1.Ori, in conditiile in care, conform Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, la data de 3 aprilie 2020, 884.349 de contracte de munca fusesera suspendate, iar alte 180.170 de contracte individuale de munca incetasera, situatie la care se adauga si cresterea preturilor la unele produse alimentare (mezeluri, fructe, legume si lactate), putem anticipa ca si mai multi copii se vor confrunta cu un risc suplimentar de saracie sau excluziune sociala, iar cei din familiile aflate deja in situatii de risc vor deveni si mai vulnerabili.De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor.Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora. In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.