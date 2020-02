Copiii nascuti in Romania isi vor atinge la 18 ani doar 60% din potentialul de productivitate. Avem cel mai mic scor din UE

Diferente mari intre urban si rural, legatura puternica cu saracia

Este cel mai mic scor din UE al Indexului Capitalului Uman (HCI - Human capital Index), calculat de Banca Mondiala, incepand cu 2018, pe baza mai multor factori, precum: rata mortalitatii, media anilor pe care copiii ii petrec in sistemul de educatie, rezultatele la testarile internationale etc.Exista diferente mari in functie de mediu (rural sau urban), dar si intre judete si regiuni, toate fiind in puternica legatura cu gradul de saracie al zonelor respective, mai arata analiza.De exemplu, in zona Bucuresti - Ilfov, capitalul uman este la nivelul celui inregistrat de Grecia si Bulgaria, in timp in ce judetele mai sarace nivelul este similar celui din Togo si Tunisia.De asemenea, un copil nascut in judetul Cluj este de asteptat sa atinga 65% din productivitatea pe care ar fi putut-o avea in conditiile unei sanatati si educatii depline.Cei din Bucuresti - Ilfov ajung, in medie, la 68% din potentialul lor, cu aproximativ 20 de puncte procentuale peste potentialul ce va fi atins de un copil din Giurgiu.Citeste mai multe despre Index necrutator la Capitalul Uman: la doar 60% din potentialul sau de productivitate va ajunge, in medie, un tanar roman la maturitate pe Curs de Guvernare