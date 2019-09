Copiii Romaniei. Un gand pentru viitor

Tot mai multi tineri parasesc Romania

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania. Sebastian Burduja este si presedinte al organizatiei PNL din Sectorul 1.

Romania pierde anual sute de mii de romani, pe care ii privim, de cele mai multe ori, cu cinism. Ne pleaca forta de munca, ne pleaca platitorii de taxe. Vedem doar cifre. Uitam, insa, ce este in spatele acestor statistici. O tara depopulata si imbatranita. O tara cu tot mai putini copii. Inca o tara, asadar, dar pentru cat timp?, conform datelor ONU. Pe langa migratie, scaderea natalitatii este o cauza importanta a declinului demografic care afecteaza Romania.O alta statistica ingrijoratoare:Conform estimarilor Ministerului Educatiei, 2,9 milioane de elevi au inceput scoala in 2019, in comparatie cu 4,87 milioane de elevi in 1990. In 30 de ani am pierdut, practic, doua milioane de boboci la inceputul anului scolar.De asemenea, Romania este printre tarile lumii cu cea mai redusa pondere a copiilor de 14 ani - doar 15,24%, in numarul total al populatiei, conform datelor Bancii Mondiale. Problema este una globala: pentru prima data in istorie, numarul total al persoanelor de 64 de ani l-a depasit pe cel al copiilor de pana in 5 ani (in 2018).Declinul demografic al Romaniei nu este o problema recenta, trendul descendent a inceput in 1992 si nu s-a mai oprit. Suntem tot mai putini in fiecare an. Mai mult decat atat, un raport al Organizatiei Natiunilor Unite din 2015 estimeaza o adancire a declinului demografic in Romania, in urmatoarele decenii. Raportul spune caUn raport al OCDE despre diaspora romaneasca ne spune caSi pentru ca situatia nu era suficient de ingrijoratoare, jumatate dintre tinerii cu varste intre 15 si 24 de ani au declarat ca intentioneaza sa paraseasca Romania."Procentul tinerilor romani (15-24 de ani) care intentioneaza sa emigreze este printre cele mai inalte din orice tara din regiune. In Romania, aproape jumatate (48%) dintre tineri declara ca intentioneaza sa emigreze, cu un procent mai mare decat cel inregistrat in totalul populatiei. Aceste intentii foarte ridicate de emigrare sunt probabil legate de perspectivele de angajare a tinerilor. (...) In ansamblu, emigrarea pare a fi una dintre principalele solutii pe care tinerii le aleg sa depaseasca dificultatile economice cu care se confrunta in Romania", se arata in raport.Cu alte cuvinte,Nici macar nu trebuie sa reinventam roata. Exista, inclusiv in tarile din regiune, modele de succes care pot fi adaptate. Polonia, de exemplu, a demarat in 2007 programul "Intoarcerea acasa", care ofera scutiri de taxe si facilitati fiscale polonezilor care voiau sa revina in tara lor.Sigur ca intoarcerea acasa sau stoparea exodului depinde de multi alti factori, nu doar de o serie de facilitati fiscale.Vor sa aiba drumuri, spitale, scoli civilizate. Vor stabilitate, predictibilitate si decenta. Un nivel demn al calitatii vietii pentru ei si pentru cei dragi lor. Vor normalitate.Stiu ca aceste lucruri nu se pot face peste noapte, insa cu cat amanam momentul si cu cat ne lasam prinsi in alte probleme, in jocuri de culise, circ politic, negocieri si orgolii marunte, cu atat mai greu va fi sa facem din Romania o "tara ca afara".Avem nevoie urgenta de un pact national pentru oamenii acestei tari: pentru sustinerea intoarcerii acasa a diasporei, pentru reunirea familiilor noastre aici, acasa, pentru sustinerea natalitatii si garantarea viitorului nostru. Despre asta ar trebui sa fie dezbaterea publica in Romania, nu despre conspiratii planetare si alte snoave instrumentate abil de cei care ar vrea sa ramanem tot mai cinici, mai pasivi, mai umili si... mai putini.Cu toate acestea, sunt increzator ca Romania va schimba, curand, macazul. Si va deveni din trenul vechi, ruginit si lent care este acum - la propriu, de doua ori mai incet decat acum 80 de ani - un tren de mare viteza, imposibil de oprit.