Coronavirus: Scrisoare peste timp

Aerul e atat de curat, iar tu auzi pasarile, vezi oamenii zambind si. Esti bucuros pana si sa auzi ceasul desteptator pentru ca iti arata o normalitate pe care credeai ca nu o s-o mai apuci curand. Iar seara, sentimentul acela ca traiesti nu e nicicand mai actual decat atunci cand somnul te prinde epuizat dupa o zi in care ai muncit si umblat pana la epuizare si ai fost... viu...Te bucuri de fiecare clipa si toate par diferite pentru ca iti e greu sa ti le mai amintesti... Si asta pentru ca. E undeva in urma ta, dar e atat de clara...***. Trei decenii in care pentru ca traiai in zona temperata din emisfera nordica insemna ca ai liber la placerile planetei. Eram la nivelul cel mai de sus al civilizatiei, fie ca vorbim de occidentali, de asiatici, chiar si de o mare parte din lumea musulmana. Ne simteam indreptatiti pentru orice, capabili de orice,. Si pe buna dreptate - trecusera mii de ani in care invatasem sa ne dezvoltam cu o viteza care pe ultimii metri devenise aproape de neimaginat.Meritam, da. Invatasem si din greseli si din reusite si ajunsesem fiecare sa avem sansa de a influenta lumea din jur inca de la nastere. Evident ca nu constientizam asta cu totii, ca ne feream sa o constientizam cei mai multi dintre noi, ca era prea bine ca sa ne complicam viata. De ce? Pentru ca era bine chiar si atunci cand era mai rau. Pentru ca eram atat de linistiti in confortul personal incat nu mai conta ceea ce lasam in jur, ori trecutul, ori prezentul altora...Toate filmele alea alarmante care desenau dezastre de tot felul ne distrau, erau. Prea putin incercam sa ne dam seama de realitatea lor.Poate ca a fost momentul cel mai bun, de fapt, acela cand a cazut cortina. Aproape ca uitasem cum este sa traiesti cu o cortina, desi nu trecusera decat trei decenii de cand se ridicase o alta, facuta din fier - cortina teapana, stabila, fixa...Si atunci, varful lantului trofic a devenit, brusc, captivul unui organism minuscul, ca multi altii de care prea putin ne-a pasat.- nici macar nu suna asa amenintator. Mai fusesera si altii inaintea lui - gripe de tot felul, de la aviara la spaniola, E-bola, E-coli, SARS, HIV, TBC - toate sunau complicat si absolvisera de mult liceul., ca atat de multi semeni pe care uitasem sa ii observam.***Nu sunt sigur ca stii cum a fost cand a cazut cortina cu virusi, asa ca iti voi spune eu o poveste. Evident ca la inceput a fost departe si priveam aproape fascinati ideea caLa fel de fascinati am fost cu totii, noi, europenii, atunci cand au aparut primele cazuri. Eram cu gandul la coronavirus cam ca la eclipsele de soare: "Va veni, va aduce cateva minute de intuneric si va trece, dar momentele alea de intuneric vor fi atat de excitante!"Evident cape care il tot pavasera de treizeci de ani monstruozitatile alea care ne lasau educatia sa putrezeasca si sanatatea sa doarma in praf.Nici chiar cand italienii, spaniolii si francezii incepusera sa moara pe capete,- nici macar cand timpul a inceput de-a dreptul sa nu mai stie ce-i rabdarea si cand devenise evident ca virusii ne vor pune si pe noi la macerat.cum nici nu iti poti imagina... Si cand au inceput sa ne cada doctorii si spitalele alea asa cum erau, isi luau talpasita fara remuscari, de la ministri la sefi de directii sanitare...Cateva zile am facut ce am stiut mai bine - ne-am panicat si am inceput sa risipim. Am dat navala in magazine si am inceput sa umplem cosurile de gunoi; parlamentarii si primarii au inceput sa dea telefoane si sa obtina teste si echipamente de protectie cu care sa se laude; alti politicieni promiteau teste pentru orase intregi cand in toata Romania abia daca se testasera cateva mii, poate zeci de mii.Dupa inca o saptamana priveam cu ochii injectati balbele guvernantilor si cate un urlet de la bagatori in seama sau de la coruptii aia rosii care au macinat sanatatea vreme de trei decenii...Uneori, pustiul de afara era atat de apasator incat si pasarilor le era teama sa mai scoata vreun sunet., in care te bucurai doar ca te intorci in casa.Mai intai au inchis concertele si meciurile, apoi mall-uri, baruri, restaurante, cafenele... Ideea de film la cinematograf sau de haine noi in fiecare luna devenise ceva indepartat, dar culmea era ca ajunsesem sa intelegem asta si sa ne dorim sa fie indepartate.***pentru asta, asa, putin cate putin. Nu, nu vorbesc de profetii, de conspiratii sau de alte bazaconii de noapte buna. Doar ca. Poate ca trebuia pur si simplu sa trecem printr-o astfel de incercare.Era pustiu pe afara, atat de gol peste tot si totusi era mai plin ca oricand. Stiai sigur ca in spatele oricarei ferestre exista de data asta mai mult decat un suflet -Cu totii am invatat sa gatim, sa ne jucam asa cum o faceam doar in copilarie, sa citim imaginandu-ne umbra unui nuc batran si sa ne privim mai mult...Evident ca imi treceau prin minte fel si fel de scenarii, de la spectacolele futuriste hollywoodiene la utopia libertatii lui George Orwell. Nu aveai cum sa nu iti faci scenarii atunci. Dar ce e cel mai important, prietene, e caE interesant de imaginat ce vede sau aude fiecare in momentul in care te stranguleaza frica aia fara nume. Dar vreau sa cred ca pentru fiecare e mai mult decat poate cuprinde o scrisoare si ca pentru toti e plin de fenomene care marcheaza, care merita tinute minte si invatate, retinute acolo in amprenta genetica pentru posteritate.Ne-am regasit pe noi si poate ca am regasit ceva din ziua de maine care va fi fara "ei", fara "voi" sau fara "noi". Planeta a supravietuit, altfel nu scriam randurile astea, si la fel s-a intamplat cu "lumea". Dar sunt convins ca e altfel de cum o ascunde acum cortina., mai uniti in diversitate si mai neiertatori in fata..., ei bine, in fata a orice.Asa ca scriu si stiu ca vei primi salutul meu. Nu pot saluta prea multi dragi din spatele geamului. La mine in camera e intuneric si ma patrunde intrebarea daca e mai negru inauntru decat afara...