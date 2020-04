Crucea Rosie a primit donatii de peste 5 milioane de euro in campania Romania Salveaza Romania

Ziare.

Crucea Rosie Romana a achizitionat echipamente medicale si materiale de protectie in valoare de 3.910.000 euro care au fost distribuite, in consultanta cu reprezentantii Guvernului Romaniei, catre unitati sanitare si autoritati centrale si locale care intervin in mod direct in pandemie.Materiale de protectie au fost distribuite si catre cele 47 de filiale ale Crucii Rosii Romane din intreaga tara pentru a asigura protectia voluntarilor si personalului angajat.- 10 aparate de testare rapida COVID si 300 de kituri in valoare de 1.170.000 euro- 1 000 000 de masti sanitare in valoare de 793.000 euro- 250.000 masti FFP3 in valoare de 657.000 euro- 25 ventilatoare in valoare de 582.000 euro- 1 unitate mobila de terapie intensive ATI in valoare de 250.000 euromonitoare pentru functii vitale, injectomate, manusi, viziere, combinezoane, dezinfectanti, termometre, 1 generator electric - in valoare de 458 235 euroO parte dintre aceste materiale sunt inca in proces de livrare de la furnizorii contractati.In prezent, Crucea Rosie Romana mai are disponibili 1.341.941 de euro pe care ii va folosi pentru achizitia de echipamente si materiale sanitare conform necesarului comunicat de catre autoritati ca fiind necesare celor din linia intai care lupta cu virusul., a declarantDe la inceputul acestei perioade de criza, Crucea Rosie Romana s-a aflat, conform mandatului sau, in colaborare permanenta cu autoritatile nationale si locale si a oferit sprijin logistic, uman si material pentru a consolida raspunsul acestora in pandemia COVID-19.a declarantCampania nationala de strangere de fonduri "Romania salveaza Romania" continua. Se pot face donatii de 2 euro prin numarul special de SMS 8827 cu textul "RomaniaSalveazaRomania", valabil in toate retelele de telefonie mobila din tara, fara costuri suplimentare.De asemenea, donatii pot fi facute si prin intermediul site-ului Crucii Rosii Romane: www.crucearosie.ro sau direct in