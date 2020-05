Cultura Surzilor este prea putin inteleasa si cunoscuta in Romania - Interviu cu Bogdan Anicescu, interpretul din criza Covid

Ce te entuziasmeaza zilele acestea?

Nu prea ai avut parte de interactiuni cu oameni cu deficiente de auz inainte sa intri la facultate. Ce te-a facut sa intri in aceasta lume? Si ce te-a facut sa ramai?

Comunitatea Surzilor este in continuare prea putin inteleasa si cunoscuta, ne-ai spus. Din punctul tau de vedere, ce este dincolo de dizabilitate?

Au romanii o cultura a diversitatii si a incluziunii? Ce putem face pentru a cladi podurile necesare intre majoritate si minoritati - in cazul acesta, cei cu deficiente de auz - astfel incat sa nu mai existe o prapastie din punct de vedere socio-economic si cultural? Ce e de facut pentru a schimba mentalitatea si raportarea vizavi de cei cu dizabilitati? E valabil pentru ambele parti...

Povesteste-ne despre proiectul "Voci pentru Maini". Cum ai identificat nevoia interpretilor pentru limbajul mimico-gestual la distanta? Si cum functioneaza, mai concret?

Care este raportul dintre cerere si oferta in ceea ce priveste piata interpretilor de limbaj mimico-gestual? Ce trebuie sa faca o persoana care vrea sa urmeze aceasta cariera?

Avem in sfarsit o lege prin care se recunoaste Limba Semnelor Romane (LSR) ca limba materna specifica persoanelor surde si/sau hipoacuzice. Ce impact are acest lucru pentru comunitate, de ce e importanta? Dar pentru interpreti? Se vor crea mai multe joburi pentru interpreti (in administratiile locale, de exemplu)?

In afara de "Voci pentru Maini", in ce alte proiecte mai esti implicat in cadrul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania - ANSR?

Pe langa implicarea in ANSR, ai si un job la Kanal D. Cat conteaza faptul ca existe buletine de stiri traduse zilnic in LSR, atat pentru tine cat si pentru comunitate? Ce alte initiative pentru a creste nivelul de constientizare a nevoilor comunitatii se mai pot implementa?

Cum ai ajuns sa interpretezi mesajele transmise de autoritati in contextul pandemiei?

Se vede ca esti implicat si ti-ai atras multi simpatizanti. Vorbeste-ne putin despre munca de traducator in limbajul semnelor, despre satisfactii, provocari, responsabilitate si smerenie, dar si despre mimica si cum exprimi emotii prin intermediul limbajul trupului si al fetei.

Care e ideea ta de fericire?

Ce sperante ai pentru viitor?

Ce vrei sa ne mai spui si nu te-am intrebat?

Ziare.

com

A studiat Psihopedagogia Speciala, face parte din Filiala Bucuresti a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania, iar impreuna cu o colega interpreteaza zi de zi in limbajul semnelor o serie de stiri ale postului Kanal D. Si da, el este cel care ii ajuta pe cei din comunitatea Surzilor sa ramana informati in legatura cu pandemia de COVID-19.Bogdan Anicescu a stat de vorba cudespre diversitate, incluziune, proiectul "Voci pentru Maini", etichete, meseria de interpret mimico-gestual si Comunitatea Surzilor din Romania, printre altele.Probabil, faptul ca se creeaza un context pentru a prezenta mai clar catre majoritatea auzitoare situatia persoanelor deficiente de auz din tara noastra si mai ales a comunitatii Surzilor. In rest, pandemia nu mi-a dat foarte multe ocazii de a fi entuziasmat. Nu consider ca trebuie sa ne relaxam dupa 15 mai sau sa tratam superficial ceea ce se petrece.Asa este. Am facut Psihopedagogie Speciala si am avut ocazia sa vad fenomenul dizabilitatii in general cu alti ochi, dincolo de miturile si stereotipiile propagate de multi nu neaparat din rautate, ci mai degraba din nestiinta. Am studiat diferite forme de deficiente si cea de auz a generat un interes mai special, avand in vedere aspectele de comunicare. Am avut o oportunitate sa studiez si limbajul mimico-gestual si am acceptat acea provocare, dupa care m-am angajat la Filiala Bucuresti a Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania.Nu am avut un mare vis, nu am vrut sa-mi urmez nicio pasiune, ci sa capat responsabilitate, sa ma maturizez intrand in campul muncii. Si asa am descoperit o intreaga cultura, o microsocietate (in continuare) prea putin inteleasa si cunoscuta.Nu am plecat, am apreciat ca este nevoie de mine si ca pot sa fac ceva pentru aceste persoane si, desi mai sunt foarte multe de rezolvat in viitor, vreau sa cred ca suntem pe un drum bun.Nu sunt o persoana cu dizabilitati si nu imi doresc sa vorbesc niciodata in numele vreuneia, ci doar sa-mi exprim punctul de vedere: in spatele unor sintagme precum "persoane cu handicap/deficiente/dizabilitati etc" se afla oameni, istorii individuale de viata care nu pot si nu trebuie sa fie reduse la o singura caracteristica - si aceea negativa.Persoanele surde, ca sa exemplific, au vietile lor care se aseamana la toate capitolele mari cu ale noastre: vor sa se integreze profesional, isi intemeiaza familii, se distreaza, merg in vacante s.a.m.d. Unii intampina greutati mai deosebite, altii se descurca mai usor, dar important e mai ales sa nu existe din exterior bariere - acestea sunt, totusi, aproape peste tot.In primul rand, este necesar sa avem dialog, sa existe comunicare. Pentru ca doar asa ajungem sa ii intelegem pe cei de langa noi. Si viceversa. Este clar ca nu putem fi de acord in legatura cu orice problema, dar trebuie sa avem un punct de plecare pentru toleranta si incluziune. Nu este vorba doar de persoanele deficiente de auz, evident - e valabil pentru noi toti.Discutand mai mult cu cei de langa noi si evitand sa "stampilam" diverse etichete, vom trece dincolo de impulsul de a trata acei oameni ca pe membrii unui anumit grup si atat. Optimismul din mine ma determina sa spun ca nivelurile ridicate ale incluziunii nu sunt atat de departe de realitatile actuale romanesti, ci este nevoie de o colaborare mai buna intre societatea civila si stat in ansamblul sau. Iar aici se va ajunge plecand de la atitudini sincere de ambele parti.Cat priveste situatia persoanelor deficiente de auz, accesibilizarea informatiei este un pas esential si acest lucru inseamna inclusiv interpretare in limba semnelor in cat mai multe contexte. Apoi, concentrarea pe ceea ce persoana surda poate face, nu pe elementul negativ (in acest caz lipsa auzului). Stim ca persoanele surde nu aud, dar nu asta trebuie sa stea la baza felului in care le abordam. Si dincolo de statutul de cliseu, "totul pleaca de la educatie" este valabil si acum: expunerea viitorilor adulti la fenomenul dizabilitatii, cu bune si rele, va insemna mult pe termen lung. "Voci pentru Maini" reprezinta raspunsul Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania la problema lipsei unui numar ridicat de interpreti autorizati. Sunt managerul acestui proiect, dar efortul a fost si este colectiv. Aplicatia a fost dezvoltata cu sprijinul Fundatiei Orange in cadrul programului "Lumea prin Culoare si Sunet" si isi propune sa faca din interpretarea video, la distanta, o obisnuinta in urmatorii ani.Concret, beneficiarul se poate autentifica pe contul deschis de administrator atunci cand are nevoie de servicii de interpretare. Ulterior, apasand un simplu buton, el va trimite un apel catre toti interpretii disponibili in acel moment pe platforma. Primul interpret care raspunde va intra in direct in legatura audio-video cu persoana in cauza si va fi implicit auzit de interlocutorul fara deficiente auditive. Astfel, se asigura o comunicare a persoanei surde cu auzitorul fara prezenta fizica a interpretului, ci prin videoconversatie cu ajutorul conexiunii la internet. Aplicatia este disponibila in sistemele Android si iOS dar exista si o versiune pentru browser web (laptop / desktop). Noi consideram ca acest sistem este o alternativa viabila la interpretarea "clasica", fara a ne propune sa o inlocuim pe aceasta din urma.Evident ca interactiunea directa cu interpretul este de preferat dar atunci cand nu asa ceva nu se poate, trebuie sa avem aceasta varianta. Iar numarul interpretilor este foarte scazut. Ce sa mai vorbim de timpii de deplasare, de situatiile de indisponibilitate (concediu, boala s.a.m.d.)... institutiile publice sunt invitate de noi si pe aceasta cale sa considere o colaborare, deoarece Legea 448/2006 le obliga sa asigure serviciile de interpretare.Dupa cum spuneam, sunt putini interpreti in Romania, aproximativ 130-140 autorizati (din cate cunosc). Insa in unele judete, precum Giurgiu, nu exista nici macar unul. Cererea de servicii de interpretare este ridicata, dar in continuare foarte multe institutii nu apeleaza la interpreti, mai ales din necunoasterea legii. Astfel, anumite persoane din familiile celor surzi pot indeplini acest rol in diferite situatii, dar nu este calea corecta si nici legala.Noi incurajam de fiecare data persoanele surde sa solicite institutiilor sa le puna la dispozitie servicii de interpretare, inclusiv prin interpretarea la distanta, asa cum am aratat.O persoana care doreste sa devina interpret autorizat trebuie sa investeasca suficient timp in pregatire, iar un avantaj il vor avea cei care au persoane surde in familiile lor. Conform procedurii in vigoare, se parcurge un curs de formare si apoi se face autorizarea la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale prin Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.Comunitatea Surzilor din Romania a primit cu incantare aceasta veste. Este o recunoastere importanta a faptului ca dincolo de aspectul de persoana cu dizabilitati, sau de elementul medical, exista o cultura specifica a Surzilor la baza careia se afla limba semnelor (in cazul nostru, a semnelor romane). Deci, recunoasterea LSR este un pas inainte catre trecerea spre paradigma culturala de abordare a persoanei surde.Sunt diferente importante, evident, intre o persoana deficienta de auz care a fost integrata in invatamantul de masa si nu cunoaste limba semnelor, traind, poate, intreaga viata printre auzitori si o persoana Surda (cu majuscula) membra a unei minoritati cultural-lingvistice. Speram sa vedem impactul cel mai semnificativ la nivelul educatiei surzilor si in ceea ce priveste disponibilitatea serviciilor de interpretare.Posibil sa existe un interes mai ridicat acum catre meseria de interpret. Insa este nerealist sa credem ca fiecare institutie si autoritate centrala va avea cate un interpret - ar fi nevoie de mii de interpreti in cazul acesta, astfel ca anticipam si o deschidere mai mare catre interpretarea la distanta. Un alt aspect il reprezinta cercetarea asupra limbii semnelor, unde este necesar a se investi inclusiv din bugetul statului pentru a imbogati limba, pentru a clarifica o serie de elemente necesare in procesul mai larg de incluziune.In afara de implicarea mea in "Voci pentru Maini", proiectul nostru major, mai sunt redactorul revistei Asociatiei ("Vocea Tacerii") si colaborez mai departe cu Filiala Bucuresti a ANSR, unde foarte multi membri au mare nevoie de sprijin in rezolvarea diferitelor probleme. Reprezint Asociatia si in Consiliul Economic si Social alaturi de mai multi colegi.Avem o serie de alte proiecte si colaborari specifice, precum organizarea de evenimente, ateliere, burse ale locurilor de munca, evident si aceasta colaborare cu MAI. Asociatia are 37 de filiale la care se adauga sediul central. La nivelul fiecarei filiale avem colegi dedicati care depun multe eforturi pentru a sprijini comunitatea - de la interpretare, la asistenta sociala, consiliere, plasare pe piata muncii s.a. De asemenea, organizam frecvent sedinte de informare si actiuni cultural-recreative (daca le adunam, sunt cateva sute de astfel de evenimente in fiecare an).Kanal D ne-a oferit conditii foarte bune pentru interpretare. Alaturi de colega Marieta Negru, reusim sa acoperim toate cele 7 zile ale saptamanii, deci exista buletine de stiri interpretate in fiecare zi a anului. Ne-am bucurat sa primim feedback pozitiv din partea foarte multor persoane surde care ne urmaresc, transmitandu-ne faptul ca ne inteleg bine. Conteaza enorm sa existe stiri interpretate pentru ca oamenii sa aiba de unde alege, sa descopere ceea ce se intampla la noi in tara si in lume.Accesibilizarea informatiei trebuie sa se realizeze si in alte sectoare, de exemplu in campaniile electorale sau pe site-urile institutiilor publice. Un exemplu minunat il reprezinta asigurarea interpretilor la diferite concerte in 2019 si 2020, la festivaluri precum Electric Castle, Summer Well sau Afterhills. Integrarea culturala nu poate fi in niciun caz neglijata.As mai aminti de situatia dezastruoasa a sportului pentru surzi. Statul a neglijat foarte mult acest sector. Nu mai exista, ca acum 30-40 de ani, o autentica miscare sportiva a surzilor din Romania. Nu mai avem prezente la Olimpiadele Surzilor (Deaflympics) inca din 2005. Anul trecut ne-am bucurat de reusitele unei tinere hipoacuzice foarte talentate, care a obtinut 3 medalii (locul I si de doua ori argintul) la Campionatul European de Tenis de Masa pentru Surzi la Tineret. O cheama Vlad Maria Victoria si are 14 ani. Avem nevoie de sustinere pentru a ajunge mai departe.MAI a raspuns pozitiv la solicitarea ANSR privind interpretarea acestor comunicate foarte importante. Ca angajat al Asociatiei, mi s-a dat aceasta responsabilitate de a fi prezent la informari. Incerc sa-mi fac datoria cat de bine pot si sunt constient de dificultatile care exista. Nu am de ce sa imi asum vreun merit, este vorba de un efort comun si nu sunt decat o parte din "ecuatie" (ce-i drept, cea mai vizibila parte dar nu cea mai importanta).Consider ca este o munca dificila, dar necesara. Fiecare interpret poate vedea diferit lucrurile, pentru mine este de fiecare data o anume presiune, indiferent ca e vorba de MAI sau de alte situatii. Altii ar spune ca este, poate, mai usor decat percep eu. In orice caz, implica abilitatea de adaptare, un nivel de cultura generala, necesitatea pastrarii confidentialitatii si a recunoasterii ca mereu este ceva ce poti imbunatati la tine insuti.Niciun interpret nu va spune ca stie tot si nu mai are ce invata. Trebuie sa fim "voci si urechi" pentru persoanele surde, nu "avocati" ai acestora. Altfel spus, sa preluam si sa redam mesajele, fara alte modificari sau interventii. Iar mimica, expresivitatea, pozitia corpului etc. joaca roluri importante pentru ca nuanteaza aceste mesaje si compenseaza uneori lipsa de semne specifice.Nu am fost niciodata bun la asemenea raspunsuri. "Fericit" este prea mult pentru mine, e ceva prea radical pentru a fi abordat acum. Dar voi da exemple de lucruri care imi mangaie sufletul: sa vad ca o persoana surda a inteles ce i-am transmis si si-a rezolvat o anume problema, sa uit de orice jucandu-ma cu pisicile timp de cateva minute, sa-mi iasa o combinatie de mutari intr-o partida de sah in ciuda intelegerii mele limitate, sa vad cum personajul negativ dintr-un film primeste ceea ce merita, sa ma trezesc alaturi de prietena mea in prima dimineata din sejurul nostru in Grecia, cand toate grijile par mult prea departe. Cred ca mai pot da si alte exemple: ).Sa fim mai uniti, noi toti. Sa ne concentram pe aspectele pozitive si sa nu mai fim atat de drastici, sa analizam mai mult o situatie pana a da un raspuns. Iar legat de comunitatea Surzilor, sa existe mai multe progrese la nivel social si legislativ odata cu aceasta recunoastere mai ampla din perioada recenta.Sa evitam utilizarea termenului de "surdo-mut". Este un concept depasit, considerat chiar jignitor de foarte multe dintre persoanele Surde. Se foloseste deseori (inclusiv in presa) din nestiinta, nu din rea intentie. Este tributar vechilor conceptii privind persoana fara auz, care are corzi vocale si este capabila de a le folosi, insa alege sa nu o faca.Mutenia e asociata cu inabilitatea de a produce sunetele specifice limbii vorbite, dar cultura Surzilor are propria limba - cea a semnelor. Pot intelege explicatiile logopedice sau psihopedagogice din spatele utilizarii dar in contextul exprimarii obisnuite nu este necesar. Astfel ca persoanele surde sunt Surde, atat.