Cum a ajuns o fetita sa fie tarata de un procuror din casa unei femei angajate de stat sa aiba grija de copii. Explicatiile Parchetului General

Asistentul maternal nu a vrut nici sa o adopte, dar nici sa o dea

Asistenta i-a spus fetitei ca parintii ii vor face rau

Plangeri penale pe numele femeii

Copilul nu a mai fost dus la scoala ca sa fie impiedicat accesul parintilor

Cum s-a ajuns ca un copil sa fie luat cu mascati

Parchetul General a emis vineri seara un amplu comunicat in care prezinta intreaga situatie care a dus la imaginile greu de privit care au fost difuzate azi Totul a inceput cu mai multi ani in urma cand doi romani care locuiesc in SUA si au si cetatenie americana aau hotarat sa adopte un copil din Romania."Neavand domiciliul in Romania, cei doi nu au avut posibilitatea sa-si alega copilul pe care urmau sa-l adopte, astfel incat, in urma potrivirii dintre profilul lor psihologic si un copil greu adoptabil, inscris in Registrul National Pentru Adoptii, le-a fost oferita spre adoptie minora S.S., care anterior a purtat numele de L., in varsta la acea data de 6 ani si 11 luni. Minora se afla la acel moment in plasament la asistentul maternal profesionist S.M.", explica Parchetul General in comunicat.Procurorii arata ca asistenta maternala, desi a avut de doua ori ocazia, a refuzat sa o ia in adoptie pe fetita, insa dupa ce ea a fost adoptata de cuplul romano-american aceasta a refuzat sa le-o cedeze."Potrivit sustinerilor celor doi soti si ale D.G.A.S.P.C. Mehedinti, pe tot parcursul procedurii de adoptie, asistentul maternal S.M. s-a opus ca acestia sa ia legatura cu minora, desi aceasta a refuzat la datele de 10.07.2013 si 04.04.2017, sa o adopte pe minora S.S., care anterior a purtat numele de L, pe care o avea in plasament, conform celor doua declaratii date de aceasta, in acest sens, la D.G.A.S.P.C. Mehedinti", se arata in comunicat.Cuplul care a adoptat fetita a trecut prin multe inercari pana sa obtina o decizie judecatoreasca definitiva. Mai mult, nu doar ca asistentul maternal i-a inoculat fetitei ideea ca noii parinti ii vor face rau, dar si lor le-a vorbit urat despre copil de fata cu el."Numita S.M., care la acel moment avea calitatea de asistent maternal, desi a fost informata, atat telefonic, cat si in scris, pentru aducerea minorei, in vederea predarii familiei adoptatoare S., aceasta nu a dat curs acestor solicitari, astfel incat, la datele de 20.05.2019 si 21.05.2019, reprezentantii D.G.A.S.P.C. Mehedinti, insotiti de lucratori de politie, din cadrul I.P.J. Mehedinti, s-au deplasat la domiciliul numitei S.M., insa, aceasta a avut o atitudine ostila, refuzand sa predea minora.S-a apreciat ca, prin atitudinea sa, asistentul maternal S M a obstructionat punerea in executare a dispozitiilor unei hotarari judecatoresti, incalcand, totodata, dreptul minorei S.S. la respectarea vietii de familie si adoptand o atitudine comportamentala, care a avut un efect negativ asupra dezvoltarii acestui copil.In acest sens s-a mai aratat ca atitudinea si actiunile asistentului maternal S. M. au dus la ingreunarea procesului de acomodare dintre minora si familia adoptatoare, aceasta influentand negativ fetita cu privire la formarea unei imagini reale asupra familiei de adoptie, a adus diverse acuze si a adresat cuvinte jignitoare specialistilor institutiei, la intalnirile de acomodare dintre minora si familia de adoptie, de fata fiind si minora S. S., si a facut afirmatii jignitoare cu privire la etnia si sanatatea mentala a acesteia", se mai arata in comunicat.Parintii adoptivi au depus pe 24 mai anul acesta si o plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Baia de Arama in care o acuzat pe femeie de lipsire de libertate in mod ilegal, afectarea intereselor legitime ale minorei si reclamau si ca asistenta i-a creat copilei o stare psihica de spaima in legatura cu proprii parinti.In aceeasi zi, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mehedinti a dat-o afara pe femeie si i-a retras atestatul de asistent maternal iar pe 30 mai si Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie a depus o plangere penala pe numele ei.Apoi, pe 10 iunie, parintii adoptivi au depus o noua plangere penala in cuprinsul careia "cei doi au mai sustinut ca, desi exista o hotarare judecatoreasca de admitere a adoptiei, aceasta nu poate sa-si produca efecte din cauza comportamentului numitei S. M., care, desi nu mai detine nici calitatea de asistent maternal, se opune, in mod nejustificat, integrarii in familie a minorei S.S., prin abuz psihic si emotional, prin inocularea unor idei mincinoase, de natura sa afecteze dezvoltarea normala a minorei, si, pentru a impiedica contactul minorei cu parintii sai, nu a mai dus-o pe aceasta la scoala, impiedicandu-i accesul la invatamant, si, in acest scop, s-a folosit de acte medicale, obtinute prin folosirea vechilor acte de identitate ale minorei".O noua scena a avut loc si la scoala unde invata micuta, cand parintii adoptivi s-au dus sa afle situatia ei scolara. Rudele fostei asistente maternale au luat imediat fata de la scoala si nu i-au mai permis accesul la educatie."Intre timp, sotii S.G si S R- E au mers la unitatea scolara - Colegiul Tehnologic Constantin Brancusi, unde fiica lor S.S invata, pentru a lua cunostinta de situatia scolara a acesteia si a se prezenta directoarei si invatatoarei, pentru ca apoi sa o ia pe minora, insa, potrivit sustinerilor acestora, dupa aproximativ 5 minute, dupa ce au intrat in scoala, fiul cel mare a numitei S.M, impreuna cu sotul acesteia, numitul S V, au luat-o pe minora de la cursuri.Au mai aratat cei doi soti ca, in aceasta imprejurare, directorul unitatii scolare - D. M. le-a spus ca nu o pot lua pe minora decat cu organele de politie, deoarece este o situatie mai speciala si sub nicio forma in timpul orelor de program.In continuare, parintii minorei au luat legatura si cu invatatoarea C L, care le-a adus la cunostinta faptul ca membrii familiei S. i-au spus ca o iau pe minora de la ore, pentru a o duce la medic", mai arata Parchetul.Parintii s-au dus si la medic si au aflat ca minora a fost supusa la mai multe investigatii."Vazand ca numita S M a refuzat sa le-o predea pe fiica lor minora S S, sotii S G si S. R. - E. au apelat la serviciile unui executor judecatoresc, prin intermediul caruia au notificat-o pe S M sa aduca oricand, de urgenta, pe minora la sediul D.G.A.S.P.C. Mehedinti, pentru a le fi predata, si i-au atras atentia asupra consecintelor negative pe care comportamentul sau le are asupra sanatatii fizice si psihice a fiicei lor", mai arata comunicatul.Parintii au asteptat afara, impreuna cu un psiholog si un asistent social de la IML Craiova.Procurorul si fortele de ordine, inclusiv mascatii, au intrat sa ia copila, insa fosta asistenta maternala si rudele acesteia au creat intentionat multa agitatie si fata s-a speriat."S-a incercat sa se discute cu minora S.S. insa nu s-a putut relationa cu aceasta deoarece a inceput sa planga. In aceste conditii i s-a cerut numitei SM sa o linisteasca pe minora, insa aceasta nu s-a implicat, timp in care celelalte persoane majore din imobil au inceput sa strige, agitand-o si mai mult pe minora.Deoarece, minora trebuia linistita intr-un timp cat mai scurt, s-a luat hotararea ca aceasta sa mearga impreuna cu parintii adoptivi, care au asteptat-o in afara imobilului, cu psihologul si asistentul social la IML Craiova, in vederea examinarii fizice si pentru a fi consiliata de psihologul prezent.Minora a opus rezistenta, deoarece, in permanenta, i s-a inoculat de catre familia numitei SM ca parintii adoptivi ar putea sa-i faca rau. Procurorul de caz a predat-o pe minora parintilor adoptivi care impreuna cu psihologul si asistentul social au mers la IML Craiova unde aceasta a fost examinata", mai arata comunicatul.Parchetul general precizeaza si ca acum minora se simte bine si ca, dupa ce ea a fost luata din casa fostei asistente maternale, procurorii si politistii au continuat perchezitia pentru "ridicarea inscrisurilor referitoare la starea de sanatate fizica si psihica a minorei SS si alte documente referitoare la procesul de adoptie".