Cum obtii cetatenia romana?

Conditii pentru dobandirea cetateniei romane

Acte necesare pentru dobandirea cetateniei romane

Obtinerea cetateniei, pas cu pas

Retragerea cetateniei romane

Ziare.

com

Nasterea este un prim motiv pentru solicitarea cetateniei romane. I se va acorda cetatenia romana oricarui copil nascut pe teritoriul Romaniei daca macar unul dintre parinti este roman. De asemenea, copilul unor cetateni romani, nascut in strainatate va fi cetatean roman, odata cu nasterea. Un copil gasit, identitatea parintilor nefiind cunoscuta, va deveni automat cetatean roman.Adoptia reprezinta un alt motiv de acordare a cetateniei romane. Daca adoptatorii sunt cetateni romani, iar copilul este cetatean strain ori nu are cetatenie, atunci copilul va dobandi cetatenia romana, cu conditia sa nu fi implinit varsta de 18 ani.La cerere, cetatenia se poate acorda oricarei persoane care are domiciliu pe teritoriul Romaniei, la data depunerii cererii, fie ca s-a nascut pe teritoriul tarii noastre, fie pur si simplu doar locuieste de minim 7 ani ori atunci cand este casatorit cu un cetatean roman de minim 5 ani.Exista si cateva exceptii de la cadrul legislativ si presupun injumatatirea duratei termenelor (7 ani de sedere continua pe teritoriul tarii sau 5 ani de la casatorie) atunci cand persoana care solicita dobandirea cetateniei este o personalitate recunoscuta la nivel international, este cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, beneficiaza de statul de refugiat ori atunci cand solicitantul a facut o investitie in Romania mai mare de 1 milion de euro.Si toate acestea nu sunt conditii suficiente pentru obtinerea cetateniei romane , fiind nevoie de o atitudine demna fata de statul si poporul roman, atingerea varstei majoratului (18 ani), beneficiaza de mijloace de existenta, nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care contravine legii de acordare a cetateniei romane, cunoaste limba romana si are notiuni de cultura si civilizatie romaneasca. De asemenea, solicitantul trebuie sa cunoasca si sa respecte Constitutia Romaniei.Chiar daca solicitantul este o persoana straina, acesta trebuie sa formuleze cererea in limba romana. Cererea se depune personal si doar in cazuri exceptionale se poate folosi un mandat, autentificat la sediul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie.Termenul de solutionare al cererii va fi transmis in momentul inregistrarii acesteia si doar atunci cand se constata ca dosarul este complet.● pasaport (copile legalizata), precum si traducerea pasaportului in limba romana.● permis de sedere pentru cetatenii straini (copie legalizata).● adeverinta care sa ateste domiciliul in Romania si perioada de sedere sau adeverinta din care sa rezulte implinirea a cel putin 5 ani de la data incheierii casatoriei.● declaratie notariala prin care solicitantul atesta ca nu realizeaza actiuni impotriva ordinii de drept ori sigurantei nationale si nici in trecut nu a fost implicat in astfel de actiuni.● actele de stare civila, legalizate, apostilate, obligatoriu traduse in limba romana.● dovada cetateniei romane a sotului sau sotiei (daca este cazul).● certificatele de nastere ale minorilor, legalizate si apostilate, dar mai ales traduse in limba romana.● acordul parintilor privind acordarea cetateniei romane a unui minor.● certificatul de cazier judiciar din Romania si certificatul de cazier judiciar din strainatate. Este nevoie de traducerea acestuia in limba romana, dar si de legalizarea si apostilarea sa.● dovada locuintei, atestata fie printr-un contract de inchiriere, vanzare cumparare, comodat, precum si declaratia de luare in spatiu de catre proprietar.● dovada inregistrarii veniturilor realizate pe teritoriul Romaniei, in ultimii trei ani, fie provenite din activitati comerciale, contract individual de munca, pensii sau din cedarea folosintei bunurilor.Pentru acordarea cetateniei romane persoana trebuie sa faca dovada achitarii unor taxe, in valoare totala de 195,5 lei. Mai exact, va fi nevoie de dovada achitarii taxei consulare, in valoare de 191 lei, taxei de inregistrare cerere, in valoare de 3 lei si taxa de timbru judiciar de 1,5 lei.Cererea trebuie sa fie insotita de un dosar cu acte necesare. Daca toate actele sunt depuse la dosar in mod corect, la termenul stabilit de Comisie pentru evaluarea cererii se poate trece la pasul urmator - realizarea probei interviului, in maxim 6 luni de la acest termen.In cadrul interviului se va evalua daca persoana cunoaste limba romana, are notiuni de cultura si civilizatie romaneasca, stie Constitutia si imnul national.Daca Comisia va valida ca admisa cererea va realiza un raport prin care va explica motivele aprobarii solicitarii.La final, Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie va emite un ordin care va aproba acordarea cetateniei sau va respinge aprobarea cetateniei. Acest lucru va fi comunicat solicitantului, printr-o notificare transmisa prin posta, cu confirmare de primire.In cazul in care se respinge cererea de acordare a cetateniei romane, solicitantul poate ataca cu recurs comunicarea formulata.Daca cetateanul strain a primit un aviz favorabil de acordare a cetateniei atunci va fi nevoie de depunerea juramantului.Programarea juramantului se va face in maxim 3 luni de la primirea avizului favorabil, in cazul in care acest termen este depasit, toate formalitatile vor trebui reluate.Cetatenia romana se poate retrage tot de Autoritatea Nationala pentru Cetatenie. Retragerea cetateniei nu va produce niciun efect asupra sotului sau copiilor persoanei.Cetatenia se va retrage atunci cand se constata ca cetateanul roman a savarsit fapte foarte grave si afecteaza imaginea tarii noastre.De asemenea, daca persoana se va inrola in armata unui stat cu care Romania a intrerupt orice actiune diplomatica ori cu care se afla in stare de razboi este tot o conditie solida de retragere a cetateniei.In plus, dovada ca obtinerea cetateniei s-a realizat prin mijloace frauduloase este o alta ipoteza de retragere a cetateniei romane, deja acordate.Obtinerea cetateniei romane este o procedura complexa, pornind de la indeplinirea conditiilor pentru acordarea cetateniei si pana la depunerea dosarului sau realizarea interviului. La final, totul se desfasoara intr-un moment solemn, juramantul fata de tara fiind unul sacru.