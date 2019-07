Cum reactioneaza romanii cand o fata e batuta de un baiat, pe strada, chiar langa ei (Video)

Ziare.

"Victima" Alice s-a pregatit dinainte, pictandu-si vanatai pe brate, iar Ciprian a fost cat a putut el de convingator, cei doi mimand o agresiune fizica si verbala pe strada, la Ploiesti. Fata a fost trasa de par, jignita, amenintata, bruscata si, din nefericire, aproape toti cei care au vazut ce se intampla au intors privirea sau au trecut pasivi mai departe, considerand probabil ca asemenea lucruri sunt firesti si se intampla frecvent in Romania.Barbati si femei, tineri si varstnici au ales sa nu "se bage" in scandal. Unul dintre trecatori purta o uniforma ce parea a fi de politie, dar nici macar el nu a intervenit. Mai mult, un barbat care a trecut chiar pe langa cei doi tineri in timp ce fata era lovita nu numai ca nu a intervenit, dar a parut chiar sa se amuze de incidentul la care era martor.Toti acestia nu au au nici macar posibila scuza ca agresorul ar fi fost un barbat vanjos, cu care nu e intelept sa te pui. Dimpotriva, Ciprian este un tanar pe care il poti convinge daca vrei sa lase in pace o fata.O singura doamna a fost filmata in timp ce ii lua apararea fetei. "Voi nu reactionati?! Las-o in pace, mai!", a strigat ea apropiindu-se de Ciprian si de Alice.Cand cei doi i-au spus sa fie linistita, pentru ca e doar un experiment filmat cu camera ascunsa, si cand au laudat-o pentru ca a reactionat, doamna a raspuns: "Pai, cum sa nu?! Se uitau si.... Cum 'Bravo!'? E ceva normal. In ce societate traim..."Un alt tanar care a intervenit si i-a cerut lui Ciprian sa o lase in pace pe fata a zambit usurat cand a aflat ca e doar un experiment social."Speram ca poate veti invata ceva din videoclipul asta si pe viitor, atunci cand aproapele vostru va avea nevoie de ajutor, veti sari", spune Alice la finalul materialului care se incheie cu indemnurile: "Nu fi indiferent! Schimbarea incepe cu tine".