De ce aleg in fiecare zi sa raman in Romania

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al Platformei Actiunea Civica a Tinerilor (PACT).

Dupa 1990, noi, romanii, am fost refugiati politici. Plecam ca sa uitam si sa scapam de mineriade si de "democratia originala" a lui Ion Iliescu. Apoi, spre anul 2000, am devenit refugiati economici. Diferentele tot mai mari dintre standardele de viata dintre noi si vest-europeni ne-au facut sa alegem calea exilului.E si firesc, cand medicii castigau de 10 ori mai mult in tari aflate la cateva sute sau mii de km distanta, iar produsele din supermarketurile de acolo aveau practic aceleasi preturi ca la noi. Sau cand salariul unui om "cu bani" din Romania, in functie de conducere intr-o companie, cu zeci sau sute de oameni in subordine, era echivalent cu salariul minim intr-o tara din Occident. Romania si-a pierdut mintile, la propriu Mai ales in ultimii ani, nivelul de trai a crescut si la noi. Suntem, dupa cum ni se repeta obsesiv, campioni la "crestere ecnomica". Am prins aripi, iar "economia duduie". Nu, acum nu mai suntem nici refugiati politici, nici economici. Suntem doar dezgustati, deziluzionati, dezamagiti, dezarmati. Pentru ca indiferent de ce salarii avem sau nu avem, circulam tot pe cele mai nesigure sosele din Europa , "reabilitate" cu firme de casa, conduse din umbra de agramatii si analfabetii pe care i-am ales democratic.Pentru ca in spitalele in care intram ca sa ne vindecam avem tot sanse 50-50 sa murim cu zile. Pentru ca in scolile la care ne trimitem copiii 40% dintre elevii de 15 ani sunt analfabeti functional; si ce repere sa aiba ei oare, cand insasi doamna Viorica Vasilica Dancila, premierul Romaniei, demonstreaza in fiecare zi ca nu intelege ceea ce citeste de pe foile din fata ei? Pentru ca atunci cand calatorim in strainatate, suntem priviti tot cu jena si dispret cand vom spune ca suntem romani.Da, multi dintre noi aleg sa plece. Mult prea multi. Chiar daca au bani, succes sau statut social. In primul rand pentru copii, dar si pentru ei.Romanii pleaca din tara in cautarea normalului, nu a exceptionalului. Pentru ca in Romania lucrurile anormale au devenit, din pacate, "normalitatea" noastra cotidiana: legi modificate de indivizii pe care legea ar trebui sa-i pedepseasca; amenzi date pentru scandari unei persoane surdo-mute; morti care voteaza precum viii in Teleorman si vii care sunt declarati morti si nu pot sa-si recapete dreptul de a trai in instanta, precum in judetul Vaslui.Si eu am plecat. Am stat aproape 12 ani in SUA, am studiat acolo si mi-am intemeiat o familie. Aveam un job bun si o viata confortabila. Dar aveam si un mare regret: nu eram acasa. Acum doi ani si jumatate am lasat totul si am revenit. Si stiti ceva? Nu-mi pare rau de asta nicio clipa. Cea mai dureroasa intrebare pe care o primesc aproape zilnic este: "cum de te-ai intors in Romania?"Le-am auzit pe toate, replici aruncate inca dinainte sa pot raspunde: "esti fraier, mare fraier"; "esti inapoiat, la propriu"; "esti hot, ai venit aici sa furi si tu"; "esti naiv si idealist"; "n-ai mancat salam cu soia, n-avem nevoie de tine aici"; "pleaca, du-te cat vezi cu ochii, fa-o pentru binele copilului tau".Toate astea le-am ignorat si-am mers inainte. Dar, ca in Procesul lui Kafka, apare din cand in cand intrebarea: pe bune acum, oare nu cumva am facut greseala vietii mele? Si-apoi imi amintesc de ce am venit. Mai ales in preajma fiecarui Paste, imi aduc aminte de cel care a fost bunicul meu, pr. Ioan Pricop. Ultimele cuvinte pe care mi le-a lasat au fost: "in viata sa nu faci ce poti, in viata sa faci ce trebuie".Era raspunsul lui, simplu si fara ocolisuri, la toate indoielile mele legate de venirea acasa (suntem bine unde suntem, urmeaza un copil, aici e greu etc.). N-am mai apucat sa-mi iau ramas bun, dar dupa trei ani am facut ceea ce am simtit ca trebuie sa fac si-am revenit acasa. Iar gandul asta ma face sa raman, mai ales acum.Mi-am dat intre timp seama ca fiecare om care pleaca e o victorie a celor din cauza carora pleaca. Pentru analfabetii corupti care ne conduc, tara ideala este cea populata de masa electorala pe care o pot manevra: pe de-o parte, oameni lipsiti de educatie, imbatraniti, dependenti de pomeni electorale; pe de alta parte, incompetentii "jmecheri" care sufoca administratia publica doar pentru ca au "meritul" de a fi ruda sau amanta unui trepadus de partid.Ce au in comun toti cei de mai sus? Nu au niciun gand sa plece din Romania: nu au nici varsta, nici pregatirea, nici vointa de a lua viata de la capat. Toti acestia sunt fie resemnati, fie complici ai dezastrului.Dezastrul comunist si cel post-comunist au avut o cauza poate insuficient discutata. Dictatura instaurata cu tancurile rusesti a insemnat o lichidare a elitelor: de la marii savanti, artisti sau oameni de cultura ai vremii si pana la capii Bisericii, de la adevaratii oameni de stat care au facut Marea Unire si pana la taranii fruntasi din fiecare sat, comunismul a insemnat anihilarea a tot ce avea mai bun atunci societatea romaneasca.Acum, ne aflam in fata aceluiasi pericol, pentru ca cei care pleaca sunt romanii curajosi si gospodari. Pleaca olimpicii, medicii, profesorii, informaticienii, managerii, dar si cei mai buni meseriasi, zidari, mecanici, bucatari sau marinari. Fara ei, ne invartim in acelasi cerc vicios. Resemnatii si complicii hotilor raman aici si, mai important, voteaza. Disciplinat si sigur. Ei sunt la fel de multi, in timp ce noi suntem din ce in ce mai putini.Romania este in cumpana. De aceea e nevoie acum sa facem ce trebuie, fiecare dintre noi. Nu, solutia nu este sa plecam. Solutia este sa ramanem sau chiar sa ne intoarcem aici, acasa. Este singura solutie.Faceti abstractie de cei care ne conduc, macar pentru o clipa. Ce vedeti in jur? Eu unul vad o tara cu un potential extraordinar, cu oameni si companii care fac performanta la cel mai inalt nivel mondial, atunci cand sunt lasati. Un exemplu concret: primul unicorn romanesc , un start-up evaluat la 1,1 miliarde dolari. Un altul: o companie romaneasca, fondata de doi fosti olimpici si transformata in lider in inovare la nivel global. Si daca nu ne place ce arata romanii despre Romania, poate ascultam ce spun investitorii straini care au venit aici.Mai e ceva: de fiecare data cand ne plangem ca aici totul e pierdut le facem un serviciu celor care au tot interesul sa ne arunce peste granite cat mai repede. Nimic nu e pierdut in Romania. Din contra, acum se joaca totul. Si da, poti avea succes si aici, prin munca si merit (sunt nenumarate exemple, dincolo de cele mai sus).Si da, eu sunt unul dintre cei care inca mai cred ca avem o datorie simpla fata de aceste locuri. In cuvintele lui Nicolae Iorga: "Intelepciunea vietii e simpla: fa ca pe unde ai trecut tu sa fie mai bine ca inainte".Asa ca, daca sunteti in Romania si va bate gandul sa plecati, mai ganditi-va la asta. Poate va veti salva voi, dar veti condamna un popor si-o tara. Veti alege calea mai usoara: capitularea neconditionata. Si le veti da satisfactie tocmai celor care va fac sa plecati. Merita ei aceasta victorie? Eu cred ca nu.Daca sunteti in diaspora, ganditi-va serios sa reveniti acasa. Aici avem nevoie ca de aer de oameni ca voi, acum mai mult ca oricand. O solutie este programul Diaspora StartUp Prin Fundatia CAESAR, avem sansa de a ne implica in acest program finantat din fonduri europene, prin care romanii din diaspora sunt sprijiniti sa-si deschida o afacere in orasele din Romania. Este un program bazat pe criterii de performanta si proceduri transparente de selectie a planurilor de afaceri, pe langa un intreg curs de pregatire a viitorilor beneficiari. Vorbim de 40.000 euro nerambursabili (co-finantare zero) pentru a incepe un vis acasa.Romania nu este inca pierduta, dar va fi, daca o abandonam. Suntem oameni liberi. Putem sa plecam oricand. Dar exista si o alta cale, mai grea dar mai dreapta: sa ramanem sau sa ne intoarcem acasa. De ce? Uite-asa, pentru ca (si noi) putem. Putem sa facem ceea ce trebuie.